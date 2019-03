NBA – Quando fare il 6° uomo diventa arte | Lou Williams miglior marcatore di sempre in

sportfair

(Di martedì 12 marzo 2019) Grazie ai 34 punti segnati nella notte contro i Celtics, Louto ilmarcato NBA in uscita dalla panchina Negli sport di squadra generalmente si tende a dare importanza unicamente ai titolari, ma spesso sono le riserve ala differenza. Nel basket il ruolo della panchina è fondamentale, spesso per qui giocatori che ricoprono il ruolo ideale di sesto, per certi versi una sorta di titolare aggiunto, capace dila differenza in uscita dalla panchina. Louincarna perfettamente questo concetto. Grazie ai 34 punti messi a segno nella notte contro i Celtics, il tiratore dei Clippers ha superato Dell Curry nella speciale classifica dei marcatori in uscita dalla panchina,ndo ile della storia. Per Lousono 11.154 i punti segnati ‘off the bench’: “ci è voluto un po’ di tempo, ho avuto qualche risentimento. Se ...

