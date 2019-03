NBA | L A Clippers-Boston 140-115 | Gallinari 25 | Lou Williams 34 con record

Basket : NBA. Gallinari 34 punti record e Clippers volano : C'e' molto di Danilo Gallinari nella vittoria (quarta consecutiva) che i Clippers hanno ottenuto contro Oklahoma nella notte italiana in Nba.

Risultati NBA – Thompson da urlo nel successo di Golden State su Denver - i Clippers si godono un pazzesco Gallinari : Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di Golden State, nettamente il migliore in campo nel match con Denver. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston, Golden State torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 i Denver Nuggets. Prestazione pazzesca di Klay Thompson, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei ...

NBA – Matt Barnes senza peli sulla lingua : “altro che Lakers - ecco perchè i giocatori preferiscono i Clippers” : Matt Barnes spiega le differenze fra Lakers e Clippers in ottica free agency: da ex di entrambe le squadre, il suo parere propende per i ‘Clips’ Los Angeles è una delle destinazioni più ambite da tutti i giocatori NBA. Fino a qualche anno fa però, il sogno rispondeva unicamente al nome dei Lakers, con i cugini dei Clippers costretti a vivere all’ombra dei successi, dei top player e della storia dei giallo-viola. I valori ...

NBA - ecco 'Genuino' : lo speciale degli L.A. Clippers su Danilo Gallinari : Gli L.A. Clippers vogliono diventare una franchigia di élite nella NBA. E la costruzione di una franchigia di élite passa anche dal modo in cui una squadra riesce a raccontare i propri protagonisti, ...

NBA - la lettera di Gallinari ai Clippers e alla Nazionale : "Per me è sacra - voglio giocare i Mondiali" : 'Sono cresciuto in un paese di 2.000 abitanti a 45 minuti da Milano: quando ero piccolo, se piangevo i miei genitori mi davano una palla e mi mandavano a giocare in giardino. Devo aver pianto parecchi

NBA - risultati 5 marzo : Gallinari batte LeBron James - ai Clippers il derby di Los Angeles : Porta sorprese la notte Nba del 5 marzo. Oltre alla vittoria dei Clippers sui Lakers nel confronto di Los Angeles, vi era una sfida decisiva a San Antonio dove i texani ospitavano i Nuggets, secondi nella Western Conference e già con la testa ai playoff. I Bucks, primi assoluti, fermati dai Suns, ultimi assoluti: l'Nba è anche questo. Gallinari batte LeBron James: Clippers - Lakers 113 - 105 I riflettori erano puntati sul derby di Los Angeles ...

NBA – Aria di derby a Los Angeles! Beverley attacca : “figli di puttana - i Clippers sono la miglior squadra della città!” : Patrick Beverley infiamma il derby di Los Angeles fra Clippers e Lakers: il playmaker dei ‘Clips’ usa tutta la sua maestria nel trash talking per provocare i rivali La Los Angeles del basket NBA vive due situazioni diametralmente opposte. Da una parte ci sono i Lakers che, nonostante l’arrivo di LeBron James, non sembrano poter dare una scossa alla loro tragica situazione: i giallo-viola, mancata la trade per Davis, sono piombati in una ...

NBA : Gallinari e i Clippers schiantano New York - Toronto cade all'overtime : Continua la crisi dei Boston Celtics , travolti dagli Houston Rockets del solito James Harden, 42 punti,: 115-104 il punteggio finale. Tutto facile, invece, per i Los Angeles Clippers di Danilo ...

Basket : NBA. Gallinari sigla 20 punti e trascina clippers al successo : ROMA - Danilo Gallinari grande protagonista nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La trentenne di Sant'Angelo Lodigiano sigla 20 punti

