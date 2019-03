NBA | il Gallo affonda i Celtics

Risultati NBA del 2 marzo : Gallo guida i Clippers - di misura Toronto - Lakers sconfitti : Sette i match di Nba giocati nella notte tra 1 e 2 marzo, che portano novità sulla classifica in vista dei playoff ormai vicini. Per i Clippers l'obiettivo Playoff sembra sempre più raggiungibile, soprattutto dopo la vittoria esterna di questa notte in un match chiave contro i Kings, anche questi candidati a un posto in coda per i Playoff. Danilo Gallinari trascina i suoi con 19 punti e 9 rimbalzi portando a casa il derby californiano. Per i ...