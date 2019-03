Nasrin Sotoudeh | l’avvocata e attivista iraniana per i diritti umani condannata a 38 anni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019)per iè stataa 33di carcere e 148 frustrate dalla giustizia di Teheran. La sentenza si aggiunge alla condanna a cinqueemessa nel settembre 2018, per un totale di 38di prigionia. La militante si trova nel durissimo carcere di Evin.A darne notizia su Facebook è stato il marito Reza Khandan, che è stato a sua volta condannato nei mesi scorsi a seidi carcere. Stamani, citando il giudice Mohammad Moghiseh, l’agenziaIsna riferiva di una condanna a settedi carcere e scriveva chedovrà scontare “cinquedi prigione per cospirazione contro il sistema” e “duedi reclusione per insulti” alla Guida Suprema Ali Khamenei. La scorsa settimana il Centro per iin Iran (Chri) con sede a New York scriveva su Twitter cheè ...

