Napoli | ombre sul futuro di Insigne | Lorenzo sogna top club in Europa

ilmattino

(Di martedì 12 marzo 2019) Un mal di pancia improvviso. Immotivato. Un malessere profondo che Lorenzotiene a fatica nascosto e che mette sulle spine il. «Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare...

Napolisport : Verso Salisburgo – Napoli: In Europa League si devono allontanare le ombre del campionato: Se con la sconfitta cont… - Aloschihair : Base ombré cenere e shine drops biondo naturale. ?? Rinnova il tuo look con naturalezza grazie alle sfumature di co… - arnaldogiordani : @nipnoz Ho 59 anni e seguo il calcio dagli 8. Non ricordo una partita della gobba senza polemiche. Un campionato vi… -