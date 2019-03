Napoli | la sosta selvaggia abusiva blocca mezzo di trasporto sangue

Sosta selvaggia - a Napoli gli operatori 118 vanno a prendere i malati a piedi : Continua l'odissea per gli operatori del 118. La pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate' ha lanciato un nuovo appello contro la Sosta selvaggia che, ormai malcostume diffuso, rende praticamente ...

Maltempo Campania : albero si abbatte su auto in sosta a Napoli : Un albero si è abbattuto su un’ auto in sosta, a causa del forte vento, in via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. L’ auto in sosta è rimasta danneggiata. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo Campania: albero si abbatte su auto in sosta a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli-Torino 0-0 - pagelle / E’ tutto un problema di sostanza : OSPINA. Disoccupato. Dopo una partita del genere potrebbe fare domanda per il reddito di cittadinanza. Ah no, è colombiano. Prima gli italiani eh! – senza voto Pensa uno che non gioca per due partite e poi resta lì ad annoiarsi per 90 minuti. Il ruolo del portiere è spesso sottovalutato. C’è un mondo da scoprire – sv MALCUIT. Ormai imperversa a suo piacimento sulla fascia destra. Perdipiù, Riccioli d’Oro affina il suo repertorio e offre una ...

Napoli capitale della sosta selvaggia : ecco i parcheggi più bizzarri del weekend : Napoli e la sosta selvaggia. In un qualsiasi sabato sera abbiamo deciso di percorrere in auto le vie della città alla scoperta dei parcheggi più originali. Partendo dal Vomero,...

La Serie A torna in campo dopo la sosta : il big match è Napoli-Lazio : Pronti a scommettere su una fuga della Juve? Il calendario della ventesima giornata di Serie A è propizio alla squadra

Napoli - la rivoluzione Street View : mille verbali in più per sosta in doppia fila : Circa mille verbali per sosta in doppia fila o altri divieti in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Sono i «confortanti» risultati ottenuti dalla polizia...

Napoli - il mare si colora di bianco a Mergellina - strana sostanza in acqua : si indaga : Uno curioso episodio si è verificato ieri mattina a Napoli, precisamente a Mergellina, nel quartiere Chiaia, dove le acque si sono tinte di colore bianco. Il fatto ha preoccupato non poco gli abitanti della zona, che quindi si sono chiesti il perché di quella strana colorazione dell'acqua, del tutto inusuale da quelle parti. Il pensiero è andato subito ad alcune sostanze inquinanti che potevano essere state riversate in mare, su questo le prime ...

Napoli - la sosta ha rivitalizzato Insigne : La Gazzetta dello Sport racconta il ritorno agli allenamenti di Lorenzo Insigne dopo la brutta espulsione in Inter-Napoli: 'Lorenzo Insigne, invece, ha un impegno con se stesso: vuole riprendere a segnare. Ormai, la ...