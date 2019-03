Napoli | de Magistris | “sono legato al sarrismo | ho Sarri nel cuore”

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) “Quest’anno purtroppo anche i due punti di riferimento dell’epoca, Insigne e Mertens, non stanno giocando come gli altri anni. Io sono legatissimo al, non sono nostalgico ma Maurizio ce l’ho nel cuore. Diamo tempo ad Ancelotti, anon è mai facile”. Sono le dichiarazioni del sindaco di, Luigi de, durante il forum #PoliticaPresse. “Per l’Europa League ce la possiamo giocare fino in fondo. Certo, quest’anno il campionato è brutto, non solo perché stiamo a una distanza enorme dalla Juventus. Ma anche le altre, Milan, Inter e Roma, non vanno fortissimo”, ha aggiunto. L’obiettivo delin campionato è quello di classificarsi al secondo posto mentre gli azzurri possono essere considerati una delle squadre in pole per la vittoria dell’Europa League.L'articolo, de ...

