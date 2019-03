Mussolini | “Cirinnà e cartello ‘Dio | patria e famiglia | che vita di merda’? Ha fatto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) “Il“Dio,, chedi merda” di Monica Cirinnà? Se l’ha, habene. Viva la Cirinnà“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’europarlamentare Alessandrasi pronuncia sul discusso manifesto esibito dalla senatrice Pd Monica Cirinnà durante la manifestazione per la Festa della Donna, organizzata da Non Una di Meno. Il, che canzonava un noto slogan fascista, ha ricevuto critiche bipartisan, da Matteo Salvini a Carlo Calenda.Alessandramenziona innanzitutto la “legge Cirinnà”, ovvero la legge 76/2016 sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze: “Devo dire la verità: ho letto quella legge e non è male, perché è molto elastica. Ma magari fosse stata fatta anche per le coppie eterosessuali, perché è ...

