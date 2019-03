Museo Egizio | da ' Archeologia Invisibile' biografia oggetti

“Archeologia Invisibile” : al via la mostra presso il Museo Egizio a Torino : Con un’apertura straordinaria gratuita per il pubblico in programma dalle ore 18 alle ore 21,martedì 12 marzo a Torino il Museo Egizio inaugura “Archeologia Invisibile” , il nuovo progetto espositivo, curato dal proprio dipartimento collezioni e ricerca, che caratterizzeràl’intero anno dell’istituzione culturale, protraendosi fino al 6 gennaio 2020. Una mostra innovativa, caratterizzata dall’impiego di dispositivi multimediali e imperniata ...

Il Museo Egizio di Torino come il Louvre di Parigi : “Presto una scuola per la ricerca artistica” : Il sogno di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino: "Poter creare una scuola, come l'École du Louvre, in cui potersi formare dalla laurea al dottorato e poi, perché no, continuare a lavorare da noi. La ricerca scientifica sia al centro: senza la conoscenza non possiamo intraprendere nessuna attività di conservazione e promozione".Continua a leggere