MotoGP | Claudio Domenicali | “Il duo Dovizioso-Petrucci funziona | hanno lavorato molto

MotoGP - Claudio Domenicali spiazza tutti : le parole su Jorge Lorenzo sono alquanto sorprendenti : Il CEO Ducati ha parlato del biennio in rosso di Jorge Lorenzo, esprimendo il proprio singolare punto di vista Non si è concluso positivamente il biennio di Jorge Lorenzo in Ducati, il maiorchino ha conquistato tre vittorie e sette podi: un po’ poco rispetto alle aspettative che i tifosi si erano costruiti al momento del suo ingaggio. Ph. Twitter Lorenzo Nonostante questi numeri però, Claudio Domenicali ha sottolineato la propria ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Ducati migliorata molto. Jorge Lorenzo un grande investimento” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com dopo la presentazione della Desmosedici GP19 che affronterà il prossimo Mondiale MotoGP con l’obiettivo di battagliare per il titolo iridato. La scuderia di Borgo Panigale si lancia verso una stagione importante con la speranza di poter lottare per quel Mondiale che manca dal 2007. Claudio Domenicali parla degli obiettivi per il ...