MotoGp – “Caso Ducati” | ecco chi prenderà la decisione finale

(Di martedì 12 marzo 2019) Vittoria sub judice per Dovizioso al Gp del Qatar:chilasul forcellone Ducati La prima gara della stagione 2019 diha lasciato l’amaro in bocca nonostante un duello mozzafiato: quattro team hanno fatto ricorso, lamentando un’irregolarità sulla Desmosedici di Dovizioso. Vittoria dunque sub judice per il forlivese del team di Borgo Panigale: la FIM dovrà annunciare la suaentro il prossimo Gp.Ma chi deciderà riguardo la regolarità del forcellone Ducati? Uno o tre membri della Commissione Internazionale dei Giudici, tra cui c’è anche l’italiano Russo che però non potrà essere tra i giudicanti poichè sono coinvolte due squadre italiane.L'articolo– “Caso Ducati”:chilaSPORTFAIR.

