Morte Belardinelli | quasi venti anni di carcere richiesti dal pm per gli ultrà nerazzurri

(Di martedì 12 marzo 2019) Le richieste della Procura 5e 8 mesi e 10 giorni di reclusione per Nino Ciccarelli, sorico capodei Viking, 3, 8 mesi e 20 giorni per Marco Piovella, detto «il Rosso», il capo del gruppo nerazzurro Boys. E poi 4, 4 mesi e 20 giorni per Alessandro Martinoli,del Varese che il giorno di Natale, come Piovella, era a casa diproprio per pianificare l’attacco del giorno dopo ai tifosi del Napoli. Infine 2, 11 mesi e 10 giorni per Francesco Baj e Simone Tira, anche loro ancora inda fine dicembre. Sono le richieste di condanna del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dei pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro, formulate ieri nel processo per gli scontri del 26 dicembre scorso prima di Inter-Napoli, incidenti che portarono alladel tifoso del Varese DanielePer la difesa richieste sproporzionate Richieste ...

