Morandi | Conte taglia torta a forma di ponte a inaugurazione dello stabilimento

Conte e la torta a forma di ponte. Da Genova critiche dalle vittime del viadotto Morandi : La cerimonia nello stabilimento di Fincantieri da cui è uscito il primo pezzo che servirà alla ricostruzione del viadotto il cui crollo ha provocato 43 morti

Ponte Morandi - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte : “sarà consegnato nei tempi previsti” : Il Premier, Giuseppe Conte, di prima mattina annuncia tour cantieri sul suo facebook personale dicendo:”Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure‘. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che ...

Ponte Morandi - via alla demolizione | Conte : "Riscatto per il Paese" | Foto : Il nuovo viadotto sarà in piedi entro fine anno, ma bisognerà attendere i primi mesi del 2020 per l'inaugurazione. Il legale di una vittima: "Arrabbiati per passerella"

Ponte Morandi - demolizione del viadotto al via : smontato un segmento di 40 metri. Conte : “È il giorno del riscatto” : Mesi di preparazione, ora il via. Con un segmento di 40 metri di Ponte che collega le pile 7 e 8 che verrà staccato e calato. Durerà 8 ore la prima operazione di demolizione del Ponte Morandi: un pezzo di impalcato del moncone ovest che verrà staccato grazie al lavoro di 60 operai delle aziende Omini e Fagioli, che assieme alla Ipe Progetti, stanno svolgendo i lavori in cantiere. Il primo giorno di smantellamento si svolge alla presenza del ...

