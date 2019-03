Mondiali di Sci Alpinismo | Rossi fa il bis | l’azzurro campione junior anche

Mondiali di Sci Alpinismo - doppietta italiana nella gara senior maschile : Antonioli e Boscacci davanti a tutti : doppietta italiana nella gara senior maschile, con il trionfo di Robert Antonioli e il secondo posto di Michele Boscacci Villars si colora d’azzurro. Nell’individuale valida per i Mondiali di sci Alpinismo, arriva una magnifica doppietta italiana nella gara senior maschile, con il trionfo di Robert Antonioli e il secondo posto di Michele Boscacci. I due, del resto, si erano già dimostrati i migliori nel format in Coppa del ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : Italia dominante nelle Individuali! Robert Antonioli in trionfo davanti a Michele Boscacci - Alba De Silvestro argento! : Giornata trionfale per la Nazionale Italiana ai Mondiali di sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. nelle Individual Race in programma oggi gli azzurri hanno dominato sia tra i senior sia a livello giovanile raccogliendo un bottino complessivo di dieci medaglie (quattro ori, quattro argenti e due bronzi). Robert Antonioli ha trionfato nella categoria senior, mentre Davide Magnini e Giulia Murada hanno completato una ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : sei medaglie per l’Italia nelle Sprint! Robert Antonioli bronzo tra i senior - Giovanni Rossi trionfa tra gli junior : Bilancio della prima giornata più che positivo per l’Italia a Villars sur Ollon, in Svizzera, dove si sono aperti oggi i Mondiali 2019 di sci alpinismo. Nella mattinata è andata in scena la prova Sprint, riservata a tutte le categorie presenti (senior, espoir, junior e cadetti). Su un totale quindi di otto gare, la spedizione azzurra ha raccolto ben sei medaglie: due bronzi con Robert Antonioli e Nicolò Canclini nelle prove senior ed ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...

Sci alpinismo – Mondiali Villars : Antonioli di bronzo nella sprint : Mondiali di Villars: Antonioli è bronzo nella sprint. Per Canclini il bronzo espoir. Murada la miglio donna Medaglia di bronzo per Robert Antonioli nella sprint dei Campionati Mondiali di sci alpinismo, in corso di svolgimento a Villars sur Ollon. Antonioli è stato bravo nel difendere il gradino più basso del podio, preceduto solo da due svizzeri, l’espoir Arno Lietha, velocissimo in finale tanto da concludere con 3 secondi di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali biathlon e short track - tanto sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la delusione delle azzurre. Dorothea Wierer : “Scioccata dagli errori a terra - domenica attaccherò”. Lisa Vittozzi : “Gara da cancellare” : Impossibile nascondere la delusione al termine della Sprint femminile, prima prova individuale dei Mondiali di Biathlon 2019 iniziati ieri a Oestersund, in Svezia. L’Italia si presentava al via con tutte le carte in regola per conquistare una medaglia, schierando la prima e la seconda atleta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi è stata protagonista di una gara decisamente al di sotto delle attese dopo aver corso da ...

Short track - Mondiali 2019 : prima giornata positiva per Martina Valcepina. Ottime indicazioni anche da Mascitto e Dotti : Si è chiusa la prima giornata ai Mondiali di Short track a Sofia. Un venerdì particolarmente positivo per Martina Valcepina, che ha firmato una bella tripletta nelle batterie odierne. La valtellinese si è qualificata in tutte e tre le distanze, dando subito la sensazione di essere in ottima forma. Valcepina era particolarmente attesa nei 500 metri dopo le tre vittorie consecutive in Coppa del Mondo e non ha deluso le aspettative, vincendo una ...

LIVE Short track - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 marzo - Valcepina - Mascitto e Dotti accedono alle semifinali dei 1500 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track a Sofia. Un venerdì dedicato completamente alle batterie e ai quarti di finale di 500, 1000 e 15000 metri sia in campo femminile che in quello maschile. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per l’esordio di Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo con dieci ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. medagliere Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. 28 azzurri a caccia delle medaglie : Ufficializzati oggi i convocati dell’Italia per i Mondiali di sci alpinismo, che si disputeranno a Villars, in Svizzera, dal 9 al 16 marzo 2019. Saranno 28 gli azzurri che andranno a caccia delle medaglie in terra elvetica. Questi i convocati: Senior Maschile Antonioli Robert Boscacci Michele Eydallin Matteo Lenzi Damiano Maguet Nadir Nicolini Federico Senior Femminile De Silvestro Alba Espoir Maschile Aymonod Henri Canclini Nicolò Magnini ...

