Mobilità docenti | le operazioni si svolgeranno in tre fasi anche per i neoassunti

Domanda Mobilità docenti - Ata - educatori 2019/20 : come fare : Al via le domande per la Mobilità docenti, Ata ed educatori per trasferimenti e passaggi di ruolo e cattedra. Lo scorso 6 marzo 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) sulla Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze relative all’anno ...

Domande di Mobilità : i docenti potranno presentarla a partire dall'11 marzo : Sono disponibili da ieri 8 marzo 2019 sul sito del Miur le ordinanze contenenti le informazioni relative alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico 2019/2020. I docenti potranno iniziare ad inviare le Domande su istanze online a partire dal prossimo lunedì 11 marzo, il termine ultimo per l'inoltro delle stesse è previsto per il giorno 5 aprile. A seguire, a partire dal 12 marzo sino al 5 aprile potranno ...

Mobilità 2019 docenti e ATA : le novità e le date delle domande : Quali sono le date per la presentazione della domanda di Mobilità 2019 per docenti e ATA? Quali novità ci sono quest’anno? Le domande per la Mobilità del personale docente potranno essere presentate su Istanze online a partire dall’11 marzo e fino al 5 aprile. date domande Mobilità 2019 Le date per la presentazione delle domande di Mobilità 2019 sono: docenti: dall’11 marzo al 5 aprile Personale Educativo: dal 3 al 28 Maggio; Licei ...

Mobilità : bonus di 10 punti ai docenti che non hanno presentato domanda di trasferimento : I tratti essenziali della prossima domanda di Mobilità del personale scolastico si vanno delineando sempre di più. Quest'anno inoltre, considerando le molte domande di pensione anticipata, ci dovrebbero essere maggiori rientri nelle regioni del sud, così come ha riferito di recente il ministro Bussetti. Anche se c'è ancora tempo per l'inoltro della domanda, (infatti, la sezione specifica di Istanze online sarà attiva tra la fine del mese di ...

Mobilità : esclusi i neoassunti - essa sarà solo per i docenti in ruolo : Com'è noto, l'unica finestra della domanda di Mobilità (di cui per i passaggi di cattedra e di ruolo, sia provinciali che interprovinciali, è riservato il 10% delle disponibilità) del personale scolastico si aprirà tra la fine del mese di aprile e inizio di maggio. Quest'anno ci sarà anche un'unica data (all'incirca a metà del mese di giugno) in cui saranno pubblicati tutti i trasferimenti, ciò permetterà di sfruttare per tempo tutti i posti che ...

Mobilità docenti : da tre a sei punti per le esigenze di famiglia : Il punteggio spettante per la Mobilità dei docenti e degli educatori verrà valutato sulla base degli elementi indicati nell’allegato 2 del CCNI. Nella tabella A sono forniti i punteggi per la Mobilità territoriale e nella sezione A1 della stessa sono specificati i punti per l’anzianità di servizio. Nella sezione A2 si trovano i punteggi per le esigenze di famiglia e nella sezione A3 i punteggi per i titoli valutabili. Nell'allegato della tabella ...

Mobilità docenti : la valutazione del punteggio da 3 a 12 punti : La Mobilità dei docenti e del personale educativo per il prossimo anno scolastico 2019/2020 prevede un'unica finestra che si aprirà a fine del mese di aprile, inizio di maggio 2019. Il punteggio spettante per la Mobilità territoriale o professionale (quest'ultima comprende i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo) si baserà sui punteggi posseduti dai singoli docenti. La valutazione dei punteggi si baserà sulla tabella A per la Mobilità ...

Mobilità docenti : unica finestra per la domanda ad aprile/maggio : Molte sono le speranze di poter ritornare nelle regioni del sud per i molti docenti che lavorano al nord con la prossima domanda di Mobilità. Infatti, come è stato anticipato dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti i trasferimenti dal nord al sud dovrebbero essere molti di più di quelli preventivati, considerando l'enorme numero di domande di pensionamento anticipato. Inoltre, quest'anno sono previste alcune novità per la domanda di ...

Mobilità docenti : il 40% dei posti è riservato ai trasferimenti interprovinciali : La nuova Mobilità docenti per il prossimo anno scolastico si va sempre più delineando, in quelle che saranno le fasi e l'attribuzione dei punteggi ai docenti. Due le novità assolute per il prossimo anno, ovvero ci sarà una finestra unica per l'inoltro delle domande sulla Mobilità docenti ed un'unica data in cui saranno noti i trasferimenti per tutti gli ordini e gradi di istruzione (con molta probabilità verso metà del mese di giugno in modo da ...

Mobilità docenti : attribuibili 12 punti per chi ha superato un concorso : Nel mondo della scuola si attende la pubblicazione dell'ordinanza che fisserà le date per la presentazione della domanda di Mobilità, i cui trasferimenti quest'anno saranno resi noti in un'unica data. Intanto, iniziano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i punteggi attribuibili ai docenti in fase di domanda. Già si sa che saranno attribuiti tre o cinque punti per diploma universitario o diploma di laurea aggiuntivo. Inoltre, dovrebbero ...