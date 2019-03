Ministro Costa | emergenza clima e plastica non sono separate

Disastro aereo Ethiopian Airlines - Ministro Costa : “Vicinanza ai familiari delle vittime” : “Vicinanza ai familiari delle vittime dell’aereo in Etiopia. Tra i morti volontari delle Ong che fanno un lavoro prezioso, l’assessore siciliano e archeologo, cooperanti e delegati alla conferenza Onu sull’ambiente dove mi recherò anche io domani. Fieri di questa Italia“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines, Ministro Costa: ...

Il WWF chiede al Ministro Costa l'impegno dell'Italia a favore di un trattato che contrasti l'inquinamento marino da plastica : - C'è bisogno che tutti i Paesi del mondo si diano obiettivi globali e nazionali di riduzione dell'inquinamento marino da plastica, con tempi chiari e scadenze dettagliate, creando anche un panel ...

Ambiente - Wwf : “Al Ministro Costa più di 700mila firme italiane e 271mila internazionali per salvare i mari” : “Plastic Free Oceans”, fuori la plastica dai nostri mari: il WWF ha lanciato una mobilitazione senza confini per accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso in Europa e in Italia e per un Trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l’inquinamento marino da plastica. firme che oggi vengono consegnate al ministro dell’Ambiente Sergio Costa dalla presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. ...

Trivelle - Greenpeace : “Il decreto del Ministro Costa non risolve nulla” : Greenpeace ritiene che “a poco serva il decreto ministeriale recentemente firmato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa sui procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale relativi ad attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, dal momento che per queste attività continuerebbe a non essere richiesta la valutazione del pericolo di incidente rilevante. L’organizzazione ambientalista fa notare come “in Italia non ...

Ambiente - Ministro Costa : ok alla strategia UE ma no al nucleare : Da Bruxelles il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ribadisce il suo pensiero: il bilancio dell’Ue deve tenere conto delle “sfide sociali ed economiche” e “dell’impatto sul mercato del lavoro” della transizione verso un’economia a zero emissioni “affinché nessuno rimanga indietro“. La posizione italiana è illustrata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa al Consiglio Ue che sta ...

Giornata nazionale vittime dell’inquinamento - arriva il sì del Ministro dell’Ambiente Costa : “Sostengo con convinzione la proposta di istituire la Giornata nazionale delle vittime dell’inquinamento ambientale il 25 febbraio. Sono tante, purtroppo, le vittime, non solo i morti o gli ammalati ma anche i familiari e chi vive nei territori italiani inquinati, come ho avuto modo di constatare quando indagavo nella Terra dei fuochi”. Lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che in collegamento da Oslo è ...

Ambiente - Ministro Costa : “Con la Norvegia costruiamo sinergie per nostri mari” : Incontro cordiale e costruttivo tra il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’omologo norvegese Ola Elvestuen. “Italia e Norvegia sono Paesi amici e sulle tutele ambientali vogliamo costruire un rapporto sinergico, quello dell’inquinamento dei mari dalla plastica e dal marine litter è un problema globale per il quale bisogna lavorare insieme,” ha spiegato il Ministro Sergio Costa. “Noi abbiamo illustrato gli ...

Ambiente - Ministro Costa : “Ecosistemi minacciati dalla plastica - dalla Norvegia all’Italia” : “Nella giornata mondiale promossa dall’Unesco per la tutela delle specie selvatiche che quest’anno per la prima volta è dedicata alle specie marine sono felice di aver sugellato questo accordo”: sono state le parole del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha presenziato alla firma di un accordo di collaborazione tra il parco del Cilento, il più grande d’Italia, e quello di Ytre Hvaler, nel sud della Norvegia, alla presenza dei rispettivi ...

Ministro Costa su Napoli-Juve : "Al San Paolo vincerà il bel gioco" : ... io tifo Napoli ma devo essere obiettivo e riconoscere che anche la Juve è una bellissima squadra: quello che mi interessa è vedere del bel calcio, applausi per tutti e solarità perché lo sport viene ...

Sogin lancia allarme : "Tempo al limite - decidere sui depositi nucleari". Il Ministro Costa : "Lo faremo entro un anno" : Un volume dell'attività di smantellamento degli impianti nucleari ai massimi da sempre, un trend di riduzione strutturale del personale che prosegue e l'incremento delle commesse per terzi in Italia e all'estero. Sono alcuni dei principali risultati di preconsuntivo 2018 di Sogin, che si appresta anche a chiudere il bilancio un utile di 4-5 milioni. Quindi un 2018 "molto positivo", sottolinea l'a.d. Luca Desiata, che però torna a ...

Discarica di Bussi - il Ministro Costa : "causa civile contro Edison" : Non è ancora finita. L'Avvocatura dello Stato è già al lavoro. Il ministero dell'Ambiente ha deciso di avviare una causa civile contro Edison per il disastro ambientale di Bussi sul Tirino, in Abruzzo.

Terra dei Fuochi - il Ministro Costa : “Roghi di rifiuti in diminuzione” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato oggi a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per una verifica e un aggiornamento sul Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. A tre mesi dal Piano d’azione – rende noto il ministero – i roghi sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e ...

Trivelle - il Ministro Costa : “Siamo abbandonando il carbone fossile - allora perché perforare?” : A margine dell’incontro sull’economia circolare organizzato da Legambiente, in merito alla questione Trivelle e sulla possibilità di arbitrati, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dichiarato: “Intanto vediamo se lo faranno o meno“. “Mi fa piacere che il senatore Arrigoni ragioni in termini tecnici e concreti, lo faccio anche io: stiamo abbandonando il carbone fossile, allora perché perforare? ...

Lupi e orsi - il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Non si uccidono” e presenta un piano da un milione di euro : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sta con i Lupi. “L’ho sempre detto e lo ripeto: Lupi e orsi non si uccidono”, così con un post sul proprio profilo Facebook il ministro, di ritorno dal Trentino-Alto Adige, dove ha incontrato i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. L’ex generale ha spiegato di aver condiviso il piano Lupo, che prevede 23 punti, “per ...