Milano | condannato a 9 anni è già fuori dal carcere l' aggressore di Niccolò Bettarini

Milano - condannato l’ex conduttore tv Alessandro Cozzi : 24 anni per omicidio di un imprenditore nel 1998 : L’ex conduttore tv Alessandro Cozzi è stato condannato in appello a 24 anni per l’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti, ucciso in via Malpighi a Milano nel 1998. La Corte d’assise d’appello ha ridotto la pena all’uomo, al quale in primo grado era stato inflitto l’ergastolo, escludendo l’aggravante della premeditazione. “Così è meglio di una assoluzione. Almeno farà qualche anno in ...