Milan | non solo Saint-Maximin | altro esterno da 20 milioni

Milan - Bonaventura : 'Al derby non ci si abitua' : L'infortunio al ginocchio, problema alla cartilagine che ha reso necessaria l'operazione, lo terrà lontano dal campo fino alla prossima stagione, ma Giacomo Bonaventura vuole comunque far sentire il ...

L'Europa non ferma i Boeing 737 Max : da Catania a Milano - ecco dove volano in Italia : È stato un successo senza precedenti nella storia dell'aeronautica il Boeing 737 Maxi: 5mila aeromobili ordinati prima dell'entrata in produzione, 230 già consegnati per un...

Milano non salverà l'Italia : Il dibattito sul futuro dell’alta velocità tra Torino e Lione non può più essere considerato solo un tema legato al destino di un’infrastruttura strategica per il nostro paese ma deve essere necessariamente considerato per quello che la Tav è ormai diventata: una cartina di tornasole per capire lo s

Basket - serie A Milano non si ferma - Reggio Emilia ancora ko : Reggio Emilia - Nel testacoda della 21esima giornata di serie A Milano fatica più del previsto, ma alla fine si impone su Reggio Emilia, che incassa il settimo ko di fila. A trascinare la squadra di ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Milano non brilla ma sbanca Reggio Emilia nel posticipo : Minimo sforzo e massimo risultato per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha sconfitto Reggio Emilia con il punteggio di 67-71 nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e si è confermata in testa alla classifica con ampio margine sulle inseguitrici. Mike James (14 punti) e Mindaugas Kuzminskas (14 punti) hanno trascinato al successo la squadra lombarda in una serata non particolarmente brillante, mentre ...

Chievo-Milan - 1 a 1 dopo il primo tempo : gran punizione di Biglia - ma non basta. Espulso Gattuso : Si è concluso il primo tempo tra Chievo e Milan. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1. Alla rete del vantaggio di Biglia, che ha battuto Sorrentino con una splendida punizione a giro, ha risposto Hetemaj, che è riuscito a riportare la partita in parità con un preciso colpo di testa. Non convincente, sin qui, la prestazione dei rossoneri, che hanno creato pochi pericoli alla difesa avversaria. Piatek è stato imbeccato ...

Chievo-Milan - Riccio (vice Gattuso) : “Non è mai facile contro i gialloblù” : CHIEVO MILAN 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luigi Riccio, vice allenatore del Milan, ha parlato della vittoria contro il Chievo partendo dall’espulsione del tecnico Gennaro Gattuso: “Gattuso ha mandato me a parlare per quell’episodio, ma sono cose che succedono in campo. Si sono chiariti a fine gara, è tutto […] L'articolo Chievo-Milan, Riccio (vice Gattuso): “Non è mai facile ...

Chievo-Milan - Di Carlo : “Gli arbitri non ci danno mai quello che ci spetta” : CHIEVO MILAN 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “Noi più di impegnarci in settimana e giocare alla pari col Milan non possiamo fare. I ragazzi sono straordinari, hanno un grande attaccamento alla maglia, ma non c’è […] L'articolo Chievo-Milan, Di Carlo: “Gli arbitri non ci danno mai quello che ci ...

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano in campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

Volley - Superlega 2019. 24ma giornata : Perugia e Civitanova non perdono colpi : respinti gli assalti di Padova e Milano : Sabato di anticipi in Superlega e sabato di anticipi di play-off perchè erano campo quattro delle otto squadre che, a breve, si troveranno a giocare le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto. Una vera prova di forza quella della Sir Safety Perugia nella sfida casalinga contro Padova, vinta 3-0, mentre la Lube Civitanova si toglie dagli impicci contro la solita coriacea Revivre Axopower Milano e vince 3-1 il big match della ...

L'Associazione Milanisti 1899 non dimentica Kilpin - : Herbert Kilpin, fondatore e primo allenatore del Milan, morì molto giovane, a soli 46 anni, nel 1916. Riposa nel Cimitero Monumentale di Milano e sabato 9 marzo riceverà la visita dei tifosi rossoneri.

Milano - migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’ : “Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano non compie l'impresa - vince il CSKA : MOSCA - l'Olimpia Milano non riesce nella missione impossibile di vincere in casa del CSKA che ha perso cinque partite su 72 alla Megasport Arena con il tecnico Itoudis. Cinque uomini in doppia cifra ...

Milano : mamme dalla pediatra non gradite - vengono minacciate dagli inquilini del palazzo : Germofobici all'attacco in una palazzina di via Anguissola nel quartiere di Bande Nere a Milano. Una storia incredibile è stata riportata da Milano Today, quella di aggressioni verbali e atteggiamenti ostili da parte di alcuni residenti di un palazzo dove due pediatre hanno recentemente aperto uno studio. Le minacce La paura dei germi starebbe alla base di tanto odio, così tanto che le mamme che frequentano quell'immobile con i loro bimbi per ...