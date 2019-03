Milan-Inter | a San Siro tifosi da 29 Paesi diversi

DigitaLife alla Milano Digital Week : il 14 marzo la proiezione del film su come internet ha cambiato la nostra vita : Digitalife è protagonista alla Milano Digital Week 2019. Giovedì 14 marzo il film diretto da Francesco Raganato e prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo arriva alla più grande manifestazione italiana dedicata al Digitale: la proiezione, a ingresso gratuito e organizzata in collaborazione con Assolombarda, è in programma alle 18.30 all’Auditorium Gio Ponti con ingresso da via Pantano 9. Per Digitalife si tratta ...

Inter-Eintracht - a Milano 15mila tedeschi : «Rischio elevato» : Per Inter-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di Europa League, giovedì a Milano ci saranno 13.500 tifosi tedeschi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, scrive la Gazzetta dello Sport, ha inserito il match di San Siro tra quelli sotto osservazione, perché «connotato da elevati profili di rischio». I motivi? Il numero dei tifosi, ma anche rivalità e […] L'articolo Inter-Eintracht, a Milano 15mila tedeschi: ...

Inter - duello con il Milan per Milinkovic-Savic : in estate potrebbe esserci l'assalto : Inter e Milan saranno sicuramente due delle società protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Entrambe potrebbero qualificarsi in Champions League visto che, al momento, sono rispettivamente quarta e terza in classifica e avrebbero gli introiti necessari per rinforzare notevolmente gli organici. L'obiettivo principale della società nerazzurra sarà quello di rifondare il centrocampo essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze ...

Milan-Inter del 17 marzo - alle 20 : 30 su Sky - Lautaro per Icardi : Non si parla d'altro a Milano in questi giorni: il 17 marzo il classico derby della Madonnina tra Milan e Inter metterà di fronte non solo due rivali storiche, ma anche due compagini che sono in piena corsa per entrare nella fase a gironi della prossima Champions League. Milan-Inter si giocherà il 17 marzo 2019 alle ore 20:30. Dove seguirla Gli appassionati che vogliono vedere il derby di San Siro possono sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky ...

Milan-Inter - San Siro tutto esaurito per il derby : MILAN INTER – Manca poco meno di una settimana all’attesissimo derby della Madonnina. Domenica sera San Siro aprirà il sipario su una delle stracittadine più significative, classifica alla mano, degli ultimi anni. Milan e Inter infatti sono in piena corsa per un posto in Champions League: attualmente terzi e quarti, rossoneri e nerazzurri non possono […] L'articolo Milan-Inter, San Siro tutto esaurito per il derby proviene da Serie A ...

Milan-Inter : ancora pochi biglietti disponibili : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , nonostante manchino ancora 6 giorni al derby che vedrà il Milan affrontare l'Inter a San Siro, si va verso il tutto esaurito. Sono infatti pochi i tagliandi ancora disponibili per la gara.

Milan-Inter in tv : dove vedere il derby della Madonnina : La settimana è appena cominciata, ma cresce l’attesa per il derby della Madonnina di domenica prossima. Milan e Inter si affronteranno alle ore 20.30 in un San Siro che sarà sold-out per l’occasione. Si tratta del derby più importante degli ultimi anni, con le due squadre in lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League. La classifica, al momento, vede i rossoneri al terzo posto a quota 51 punti, seguiti ad una sola ...

Milan-Inter in tv - derby 2019 : orario - programma - data e streaming : I rossoneri sono in forma smagliante e sono terzi in classifica a quota 51, avendo superato i cugini nerazzurri, fermi a 50: si presenta così il derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio, che nella prossima tornata metterà in palio il terzo posto nella sfida tra Milan ed Inter. La sfida, che si giocherà domenica 17 marzo alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky ...

Nuovo San Siro - Milan e Inter si affidano a Goldman Sachs : Il progetto per la realizzazione di un Nuovo “San Siro” è ancora alle sue fasi più embrionali, ma pare che qualcosa abbia già cominciato a muoversi. Se da un lato il Milan è già convinto di portare avanti questa idea – il lavoro di Elliott sul club rossonero è di medio periodo e per monetizzare […] L'articolo Nuovo San Siro, Milan e Inter si affidano a Goldman Sachs è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Milan - Gattuso inizia a pensare alla formazione anti-Inter : Bakayoko torna titolare : Si avvicina la partita più importante della stagione per il Milan, che domenica prossima affronterà l’Inter in quello che non sarà solo un semplice derby, ma un vero e proprio scontro diretto per la prossima Champions League. Per questo, Rino Gattuso è già al lavoro per studiare la migliore tattica per battere i nerazzurri. In attesa di sapere se sarà squalificato dal giudice sportivo, il tecnico Milanista ha iniziato a pensare ...

Insigne salva il Napoli - Sassuolo riagguantato nel finale : Milan e Inter adesso spaventano gli azzurri : La formazione di Ancelotti evita la sconfitta solo nel finale grazie al gol di Insigne, che pareggia i conti dopo il vantaggio neroverde di Berardi Il Napoli non sa più vincere, solo un successo per gli azzurri nelle ultime cinque partite di Serie A. Un ruolino di marcia davvero deficitario per gli azzurri che, con il pari di Sassuolo, scendono a meno diciotto dalla Juventus e a più sei dal Milan, mai così minaccioso da inizio ...

L'Inter è viva : sfida aperta al Milan - battuta la Spal - : L'Inter supera per 2-0 in casa la Spal con le reti nella ripresa di Politano e Gagliardini e mantiene un unico punto di distanza dal Milan in vista del decisivo derby di domenica prossima . La squadra ...

Serie A - l'Inter batte 2-0 la Spal e si porta meno uno dal Milan. Ok Torino e Atalanta : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato che hanno visto le vittorie di Juventus, Parma e Milan, la 27esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo delle 12:30 tra il Bologna di Mihajlovic e ...

Serie A - Inter-Spal 2-0 : Politano e Gagliardini rispondono al Milan : ... Semplici Arbitro : Calvarese Marcatori : 22' st Politano, 33' st Gagliardini Ammoniti : Gagliardini, Joao Mario, Ranocchia, I,, Missiroli, Petagna, Valoti, Felipe, Vicari, S, Espulsi : - LA CRONACA ...