Milan | Bonaventura | ' Al derby non ci si abitua'

Chievo- Milan - 27ª giornata Serie A : probabili formazioni - Schelotto e Bonaventura assenti : Chievo-Milan potrebbe essere un incontro dal pronostico apparentemente scontato, dal momento che vede coinvolte due compagini che risultano molto distanti in classifica. I padroni di casa infatti stazionano in ultima posizione e sembrano destinati alla retrocessione nella Serie cadetta: il distacco dalla zona che garantisce la salvezza è decisamente cospicuo. Gli ospiti invece stanno attraversando un ottimo momento di forma, culminato con una ...

Genoa-Milan - probabili formazioni : out Piatek - Gattuso senza Biglia e Bonaventura : Genoa-Milan è una partita molto attesa e che può essere considerata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi delle 2 contendenti. I padroni di casa con alcuni risultati positivi ottenuti negli ultimi impegni si sono allontanati in maniera sensibile dalla zona pericolosa della classifica ma un passo falso potrebbe causare l’avvicinamento delle squadre che seguono con conseguente coinvolgimento nella lotta per non ...