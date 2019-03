Meret | la strada per la Nazionale passa da Salisburgo

gazzetta

(Di martedì 12 marzo 2019) Senza proclami, con stile sobrio, Alexinsegue tutto l'azzurro del mondo. Giovedì asarà chiamato a difendere quel 3-0 dell'andata, frutto anche di un paio di sue strepitose parate ...

MaxSergio72 : #Meret e #Milik per me tra i migliori di #NapoliSalisburgo. Strada in discesa per la qualificazione ma al ritorno… - goly87 : @Torrenapoli1 Il progetto che sta mettendo il napoli in piedi è su e no questo(anche se il settore giovanile per co… -