Meraviglie - La Penisola dei Tesori riparte da Mantova - Roma - Amalfi e Baia : anticipazioni della prima puntata del 12 marzo 2019 : Meraviglie - La Penisola dei Tesori torna su Rai 1 con la sua seconda stagione a partire da questa sera, martedì 12 marzo 2019 , dalle 21.25 per restarci anche nelle prossime tre settimane. Un viaggio come sempre mozzafiato tra le bellezze italiane entrate nel patrimonio Unesco, tra luoghi sconosciuti e bellezze irraggiungibili, mostrate al pubblico di Rai 1 da un Alberto Angela sempre più garanzia di qualità e piacevolezza nel racconto ...

I luoghi di 'Meraviglie - La penisola dei tesori' - anticipati da Alberto Angela - : E per finire, il San Carlo a Napoli, il più antico Teatro d'Opera al mondo in funzione: lì il padrone di casa sarà Massimo Ranieri». In quest'edizione non sarà solo sotto il livello del mare, ma pure ...