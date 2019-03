Medicina | gli ultrasuoni saranno la cura non invasiva per artrite e diabete

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Due studi indipendenti, entrambi pubblicati questa settimana sulla rivista Nature Communications, uno da Daniel Zachs della University of Minnesota, a Minneapolis, l’altro da Vichy Cotero e Christopher Puleo del GE Global Research Center a New York, rendono noto come glipotrebbero rappresentare ladi diverse malattia di origine infiammatoria e metabolica (). Attraverso la stimolazione nervosa, grazie alla sorgente di(onde sonore simili a quelle utilizzate per l’ecografia) si otterrebbe un approccio non invasivo e non farmacologico. Attualmente, già alcune malattie (ad esempio gastrointestinali) possono essere trattate con la stimolazione nervosa del nervo vago, ma è necessario l’impianto di elettrodi, quindi l’approccio è di tipo decisamente invasivo. Questo approccio portato avanti inizialmente su topi e ratti, ...

