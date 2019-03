Mazzette per i figli vip nei college : tra i 50 arrestati Felicity Huffman - star di Casalinghe Disperate : Mazzette da 100 mila dollari a 6,5 milioni di dollari per far entrare i figli dei vip in alcune delle più prestigiose e blasonate università americane: è' lo scandalo svelato da un'inchiesta della ...

Mazzette per fare entrare i figli nelle università Usa più prestigiose : nei guai molti vip : Bufera su alcune delle più prestigiose università Usa, da Yale a Stanford, travolte da un'inchiesta sul pagamento di Mazzette per l'ammissione dei figli di ricchi imprenditori e di attrici di Hollywood, come Felicity Huffman, resa famosa dalla serie tv 'Casalinghe disperate'.La procura di Boston ha incriminato 50 persone, tra cui coach e counselor privati accusati di aver ricevuto milioni di dollari per aiutare gli studenti ad ...

Mazzette per evitare le autorizzazioni : sequestrate 1100 giostre in tutta Italia : È emerso che tra il 2016 e il 2018 il comandante della polizia locale del comune del vercellese in cambio di tangenti avrebbe rilasciato oltre mille codici identificativi per giostre per spettacoli ...

Mazzette per autorizzare giostre senza verifiche - 1100 sequestri : Roma, 27 feb., askanews, - Previo pagamento di cospicue tangenti, rilasciavano codici identificativi ed autorizzazioni a giostre senza che venissero effettuate le prescritte verifiche di sicurezza ...

Roma - Mazzette per lo scarico illecito di rifiuti : tredici arresti. Tre sono dipendenti Ama : Maxi-operazione contro il traffico di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. tredici persone sono state poste agli arresti domiciliari, tre di loro sono dipendenti Ama, e per dieci persone è stato. Sequestrati 25 autocarri. I dipendenti Ama lavoravano al centro di raccolta di Mostacciano. Loro e gli altri indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato. E' stata scoperta una ...

Torino - scoperti 75 lingotti d'oro e Mazzette in self storage/ Video - tesoro da 1 - 3 milioni : 46enne arrestato : Torino, operazione anti-droga trova tesoro da 1,3 milioni di euro: 75 lingotti d'oro e mazzette di denaro in un self storage. arrestato imprenditore 46enne

Mazzette elimina-code per rilascio documenti - arrestati 4 impiegati del comune di Roma : Le indagini hanno fatto emergere un "collaudato sistema corruttivo": i professionisti riuscivano ad ottenere in pochi giorni copie di documenti edilizi che avrebbe richiesto anche mesi