Mazda a Ginevra ha presentato il Crossover “Di Mezzo” | il nuovo CX-30 + Galleria

(Di martedì 12 marzo 2019)Motor Corporation ha, in anteprima mondiale, al pubblico al Salone Internazionale di, il secondo modello della sua gamma di nuova generazione, il SUVcompattoCX-30. Elemento fondamentale della gamma, la CX-30 verrà commercializzata in tutto il mondo e sarà in vendita in Europa a partire da questa estate.La CX-30 è uncompatto che combina l’immagine robusta di un SUV con l’elegante design espresso dal linguaggio stilistico Kodo di. Il team di sviluppo ha puntato a creare una vettura che potesse aiutare i clienti a fare nuove e stimolanti scoperte nell’ambito della loro attività quotidiana, arricchendo la loro vita e quella dei loro cari.Un’ auto che mancava, o quanto meno un veicolo che va a completare l’offerta della Casa Giapponese. Un po’ più lunga della piccola CX-3 e dei suoi 427 cm , ...

