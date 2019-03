Mattarella : "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale" : "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale , per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale", ha detto il presidente Sergio Mattarella , che oggi è stato Longarone per ...

L’allarme di Mattarella : «Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale» | Video : Il presidente della Repubblica in visita al cimitero delle vittime del Vajont in provincia di Belluno: «Pieno appoggio e sostegno alle Olimpiadi del 2026, hanno grande importanza»

Mattarella : 'Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale' - : Il capo dello Stato rende omaggio alle vittime del Vajont, la tragedia del 1963, e alle tre persone morte durante la tempesta dell'ottobre 2018. Per l'ambiente "occorrono misure concordate a livello ...

Mattarella : "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale" : Il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella : "Mai come in occasione della tempesta Vaia è stato chiaro...

Mattarella : "Siamo sull' orlo di una crisi climatica globale" : "Gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali, che si sono succedute, hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti. Siamo sull' orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello planetario. E' il senso della sollecitazione sottoscritta, nell'autunno scorso, da alcuni Capi di Stato europei". A dirlo è stato oggi il Capo dello Stato Sergio ...

L’allarme di Mattarella : «Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale» : Il presidente della Repubblica in visita al cimitero delle vittime del Vajont in provincia di Belluno: «Pieno appoggio e sostegno alle Olimpiadi del 2026, hanno grande importanza»

Mattarella - siamo sull'orlo della crisi climatica globale : "Mai come in occasione della tempesta Vaia - ha precisato Mattarella - è stato chiaro all'opinione pubblica italiana, che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'...