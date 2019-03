Margherita Mazzucco | età e vita privata di Elena de L’amica geniale Chi é

Nel cast de L’Amica Geniale 2 confermate Margherita Mazzucco e Gaia Girace - e Ludovica Nasti? : Tutto è pronto per l'inizio dei lavori de L'Amica Geniale 2. Dopo il successo della prima stagione, la co-produzione Rai e HBO presto tornerà sul set campano per mettere insieme gli otto, nuovi, episodi che comporranno il secondo capitolo in cui le protagoniste saranno ancora le confermatissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace rispettivamente Elena e Lila. Le due protagoniste che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, ...