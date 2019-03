Marcozzi | M5S | su elezione Pettinari Vice Presidente Consiglio

Abruzzo - M5s sotto il 20%. "Alla Lega pacchetti di voti da..." - la vergogna della candidata grillina Marcozzi : L'imbarazzo e la delusione del M5s in Abruzzo sta tutto nelle sfrontate parole di Sara Marcozzi , candidata governatore grillina . "Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo confermato i voti di 5 anni fa". Peccato che il M5s sotto il 19% rappresenti un tracollo epocale perché, solo un anno fa, i 5

Elezioni Regionali Abruzzo - l'intervista al candidato presidente del M5S Marcozzi [VIDEO] : Finora sono stati spesi poco e male e se non interveniamo in maniera tempestiva rischiamo il disimpegno delle risorse e di danneggiare una volta di più la nostra economia. La faccenda grottesca è che ...

Domenica il M5s ci riprova con Sara Marcozzi : se vinco decapito Asl : E' alla sua seconda esperienza Sara Marcozzi, scelta come nella passata tornata elettorale, candidata presidente del Movimento 5Stelle alle elezioni regionali del'Abruzzo. All'avvocato di Chieti, che ha studiato a Teramo e vissuto anche a Pescara, città della madre, dove Domenica sera attenderà i risultati nella sede di via Nicola Fabrizi, il MoVimento si affida per tentare di conquistare in solitaria il Governo dell'Abruzzo, bissando l'exploit ...