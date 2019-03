Mara Maionchi | età | tumore | figlie e marito Cosa ha avuto la donna

X Factor - anche Mara Maionchi dice addio al suo ruolo di giudice : “Non credo di rifarlo” : “Non credo di rifare ancora X Factor, è un programma faticoso. Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo”. A sorpresa anche Mara Maionchi ha annunciato di essere intenzionata a lasciare il suo ruolo di giudice di X Factor, il talent show di Sky. Nel corso di un’intervista a “Che tempo che fa”, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio, Mara ha spiegato: “X Factor è un programma faticoso e comporta una ...

Che tempo che fa - il divertente siparietto tra Luciana Littizzetto e Mara Maionchi : “La sintesi è necessaria e le parolacce aiutano. Siamo femmine turpiloquex” : Alla fine del consueto monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa (Rai1) entra a sorpresa Mara Maionchi ed inizia un esilarante siparietto sulla capacità di sintesi del turpiloquio al grido “Siamo femmine turpiloquex”. L'articolo Che tempo che fa, il divertente siparietto tra Luciana Littizzetto e Mara Maionchi: “La sintesi è necessaria e le parolacce aiutano. Siamo femmine turpiloquex” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuoto – Trofeo Città di Milano : Federica Pellegrini super nei 200 sl sotto gli occhi di Mara Maionchi : Federica Pellegrini super al Trofeo Città di Milano: l’azzurra vince i 200 sl libero sotto gli occhi di una divertita Mara Maionchi, spettatrice d’eccezione La nona edizione del Trofeo Città di Milano, torneo che apre il 2019 azzurro e mondiale, inizia nel migliore dei modi per Federica Pellegrini. La stella del Nuoto azzurro trionfa nei 200 sl in 1’57’18’ (27”17, 56”76, 1’27”01), poiszionandosi davanti a ...

Baci Perugina San Valentino 2019 : frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti : Baci Perugina San Valentino 2019: frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti testimonial dei Baci Perugina per questo San Valentino. I due hanno scritto 31 frasi romantiche che compariranno sui bigliettini all’interno dei cioccolatini più famosi d’Italia. Il cantante e la talent scout sono gli ultimi di una lunga serie di Vip che hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Perugina; nel corso degli ...

Mara Maionchi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

Mara Maionchi - "Loredana Bertè meritava i primi tre"/ "Sanremo? Mahmood sorpresa - Baglioni invece.." : Mara Maionchi si dispiace per la canzone di Loredana Bertè che avrebbe meritato secondo lei di finire fra le prime tre ecco cosa dice