Manchester | trovata morta una giovane italiana Fermati due ragazzi | sono accusati di

Ragazza bresciana trovata morta in casa a Manchester : fermati due ventenni : Lala Kamara, 26 anni, nata in Senegal ma residente nel Bresciano è stata trovata morta nel suo appartamento di Manchester dove si trovava da più di tre anni e avrebbe dovuto iniziare a lavorare come infermiera

