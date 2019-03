Manchester | trovata morta una giovane italiana Fermati 2 ragazzi | accusati di omicidio

26enne italiana trovata morta a Manchester. Due fermi : Sabato sera, 9 marzo 2019, la giovane Lala Kamara, cittadina italiana di 26 anni, di origini senegalesi, è stata trovata morta in casa a Manchester, città in cui viveva da ormai tre anni. Si era recata in Inghilterra per cominciare una nuova vita, aveva fatto lavoretti come baby sitter, poi un corso da infermiera, grazie al quale aveva trovato un nuovo lavoro che avrebbe dovuto cominciare proprio ieri, lunedì 11 marzo. Invece a lavoro non si ...

