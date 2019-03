Maltempo, raffiche di vento al Sud. 2 camion ribaltati nel Cosentino

(Di martedì 12 marzo 2019)dial Sud. 2nelI due mezzi si sono rovesciati nel tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo". Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Uno dei due conducenti ha riportato lievi ferite mentre l’altro è illeso. Disagi anche in Puglia, a Roma e in SiciliaProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...