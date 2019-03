Maltempo | la mareggiata “inghiotte” il Lungomare di Reggio Calabria | allagata l’Arena

Maltempo - mareggiata trascina auto in mare nel Catanese : oggi lutto cittadino e funerale ad Acireale : oggi lutto cittadino ad Acireale a seguito del ritrovamento, due giorni fa, del corpo dell’ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria: è stato localizzato da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dal lungomare di via del Mulino. In Comune bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali si svolgeranno alle 15:30 nella ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : domani lutto cittadino ad Acireale : A seguito del ritrovamento, avvenuto ieri sera, del corpo di Enrico Cordella, l’ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria, il Comune di Acireale ha proclamato per domani il lutto cittadino. Nella sede comunale verranno esposte le bandiere a mezz’asta e si osserverà un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali di Enrico si svolgeranno domani pomeriggio nella ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : ritrovato il corpo del 22enne disperso : E’ stato ritrovato ieri sera il corpo di Enrico Cordella, 22enne, che il 24 febbraio scorso è stato trascinato in mare da un’onda anomala mentre con altri due ragazzi si trovava a bordo di un’auto sul molo di Santa Maria La Scala, ad Acireale. Il giovane è stato localizzato e recuperato da sommozzatori volontari e pescatori nelle acque antistanti il paese etneo. I corpi degli altri due giovani, Margherita Quattrocchi e Lorenzo ...

Maltempo Catania - auto inghiottita da mareggiata : proseguono le ricerche del 22enne Enrico Cordella : proseguono le ricerche di Enrico Cordella, 22 anni, giovane disperso in mare da domenica pomeriggio, quando l’auto in cui si trovava, insieme ad altre 2 persone, è stata trascinata in mare da un’onda anomala. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate squadre terrestri, unità navali, aeree ed il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Ieri sono stati celebrati i funerali delle altre 2 vittime: Margherita Quattrocchi, 22 anni, e ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : si cerca ancora Enrico - lutto ad Acireale : Sono riprese questa mattina le ricerche del 22enne Enrico Cordella, disperso nel mare di Acireale: la città è in lutto, anche perché si terranno oggi i funerali degli altri due giovani recuperati lunedì. Bandiere a mezz’asta al Comune che ha proclamato il lutto cittadino, “interpretando il comune sentimento della popolazione, e quale segno di vicinanza alle famiglie“, e un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici ...

Maltempo - dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo a Polignano a Mare - le onde si infrangono sulla coste e superano le case : la mareggiata record : Il Maltempo che sta colpendo in questi giorni il Centro e il Sud Italia non ha risparmiato la costa barese. A Polignano a Mare la Mareggiata che si è verificata ieri ha toccato livelli record. Nei video che circolano sui social, le onde superano le caratteristiche case costruite sullo sperone roccioso che dà sul Mare. Video Twitter L'articolo Maltempo a Polignano a Mare, le onde si infrangono sulla coste e superano le case: la Mareggiata record ...

Maltempo Calabria : mareggiata a Rossano - “urge richieste dello stato di calamità” : In riferimento alla mareggiata del 14 febbraio, “la Regione Calabria chieda al Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di Calamità naturale a seguito degli ingenti danni che sono stati provocati dalla straordinaria burrasca che ha interessato le coste di Corigliano–Rossano gli scorsi mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019. Urge un intervento per ripristinare, ove possibile, lo stato dell’arenile e far fronte ai disagi ...

Maltempo Reggio Calabria : mareggiata a Scilla nella notte [VIDEO] : Un’intensa ondata di Maltempo ha colpito Reggio Calabria nelle scorse ore: la nota località di Scilla è stata nuovamente interessata da una forte mareggiata. I detriti hanno invaso il lungomare e la strada adiacente. Reggio Calabria: mareggiata a Scilla [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e ...

Maltempo : mareggiata allaga la strada a Marina di Montemarciano : L’ennesima fortissima mareggiata, la notte scorsa, ha trasportato sassi e altro materiale sulla litoranea a Marina di Montemarciano, allagandola parzialmente. Addetti e volontari del Comune sono al lavoro, insieme ai carabinieri, per ripristinare la viabilita’ interrotta: il mare ha mangiato parte dell’asfalto stradale, danneggiato alcuni stabilimenti, distrutto postazioni dei bagnini e recinzioni di delimitazione a margine ...

Maltempo - situazione critica in Sardegna : dopo una violenta mareggiata cede una strada : Una violenta mareggiata si è abbattuta sul lungomare di Cardedu, in Ogliastra, causando numerosi danni. Gravemente compromesse le strutture murarie di un’abitazione in prossimità dell’area del parcheggio antistante la spiaggia, mentre l’azione di erosione delle onde ha provocato anche il cedimento del piano della sede stradale, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto, in ...