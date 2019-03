Maltempo Calabria | forte vento | scuole chiuse a Castrovillari

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - danni e disagi per le forti raffiche di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Trenitalia rimborserà i biglietti ai passeggeri : ritardi e Maltempo in Calabria - ecco cosa è accaduto : “Una situazione come quella accaduta tra il pomeriggio di ieri e le prime ore di questa mattina, probabilmente non si ricorda a memoria di calabrese: a causa di un’ondata di maltempo dai connotati più simili a quelli di un uragano che a quelli di una normalità meteorologica (ormai sempre più un ricordo lontano), la circolazione dei treni sulla Ferrovia Tirrenica Meridionale è andata in tilt“. E’ quanto si legge in una ...

Ancora Maltempo - treni in tilt in Calabria : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...

Maltempo Calabria : salvati padre e figlio piccolo bloccati dalla neve : Due persone, padre e figlio di 6 anni, sorprese da una tempesta di neve mentre tornavano a casa in auto nel Vibonese, sono rimaste bloccate per circa 6 ore prima di essere salvate dai carabinieri. padre e figlio stavano percorrendo la strada che da Nardodipace porta a Mongiana per far rientro a casa, e si sono imbattuti nella forte tempesta. Intorno alle 21.30 i due sono rimasti bloccati in un muro di neve. Mentre stava arrivando la notte, la ...

Maltempo : 4 morti. Ancora allerta al Sud <br> Treni in tilt in Calabria e Sicilia - ritardi di 13 ore : 24 febbraio 2019 - Il Maltempo che ieri ha imperversato in tutto il centro-sud ha provocato quattro morti nel Lazio e danni e disagi alla circolazione nel Mezzogiorno soprattutto per la caduta di alberi e rami causata dalle forti raffiche di grecale. Oggi la situazione non è migliore al Sud: in Basilicata, Calabria e Sicilia permane l’allerta gialla. Tra Calabria e Sicilia poi il traffico ferroviario è andato in tilt ieri sera, dopo un ...

Maltempo : incendio sui binari a Cosenza - allerta gialla in Calabria e Sicilia : In seguito ad un incendio divampato nella tarda serata di ieri, nei pressi dei binari ferroviari della zona di Paola, in provincia di Cosenza, la circolazione ferroviaria tra Sicilia e Calabria ha subito ritardi di diverse ore. A causa del Maltempo indetta allerta gialla per la giornata di oggi in Calabria e Sicilia. Al Centro-Sud, ieri, centinaia di alberi sono crollati su strade,abitazioni ed automobili provocando ingenti danni. Maltempo: ...

Maltempo : 4 morti. Ancora allerta al Sud<br>Treni in tilt in Calabria e Sicilia - ritardi di 13 ore : 24 febbraio 2019 - Il Maltempo che ieri ha imperversato in tutto il centro-sud ha provocato quattro morti nel Lazio e danni e disagi alla circolazione in tutto il Mezzogiorno soprattuto per la caduta di alberi e rami causati dalle forti raffiche di grecale. Oggi la situazione non è migliore al Sud: in Basilicata, Calabria e Sicilia permane l’allerta gialla. Tra Calabria e Sicilia poi il traffico ferroviario è andato in tilt ieri sera, dopo un ...

Maltempo : incendio sui binari in Calabria - ritardi treni anche di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo, si contano danni. Allerta in Basilicata, Calabria e Sicilia Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio. Treni in tilt tra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore Parole ...

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia - : Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio

Maltempo Calabria - su una barca a vela in avaria al largo di Crotone : salvato : La guardia costiera di Crotone ha soccorso un’imbarcazione a vela, di bandiera olandese, con motore in avaria e timone bloccato a circa 17 miglia al largo di Crotone. La guardia costiera, come fa sapere in un tweet, ha salvato l’unica persona a bordo nonostante il mare molto agitato e le raffiche di vento fino a 60 nodi. L'articolo Maltempo Calabria, su una barca a vela in avaria al largo di Crotone: salvato sembra essere il primo su ...

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...