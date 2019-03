Mafia e droga | nuova cupola Smantellato clan Porta Nuova

Mafia - fornivano droga per la "Palermo bene" : arrestate 32 persone : L'inchiesta ha individuato due diverse attività, una imprenditoriale e l'altra commerciale, ritenute riconducibili ai vertici di Cosa nostra, ma intestate a prestanome

Mafia : violenze sessuali - droga e ultras - fermata ascesa boss Agrigento/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Dall'inchiesta emerge anche un altro fatto increscioso che vede coinvolta una donna, compagna di un uomo che non aveva pagato una macchina acquistata presso la concessionaria di un amico di Massimino. Il boss fa prelevare la coppia e la porta in un magazzino. Ma qui accade l'imprevedib

Mafia - 32 arresti ad Agrigento : colpito traffico di droga. Tra loro un ultrà della Juventus e due accusati di stupro : Sono accusate di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento le 32 persone arrestate oggi dopo l’ordinanza emessa dalla Dda di Palermo. Gli arresti, eseguiti dalla Dia ad Agrigento ed in altre Province (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma) hanno coinvolto anche un capo ultrà ...

