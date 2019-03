«L’uomo fedele» | il trailer del nuovo film con Laetitia Casta e Lily-Rose Depp

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019) L'uomoL'uomoL'uomoL'uomoAbel e Marianne non si vedono da otto anni. La loro storia è finita da tempo, ma il caso vuole che si rincontrino al funerale dell’amico comune Paul. È come se la passione che li ha uniti la prima volta non si sia mai affievolita ed è per questo che decidono di tornare insieme. Anche se, stavolta, le cose non saranno per niente facili. È questa la trama de L’uomo, ildi Louis Garrel conin uscita al cinema l’11 aprile.Il, che vi mostriamo qui sopra in anteprima, mostra un triangolo amoroso fatto di insidie e mistero. Con Abe e Marianne che provano a essere difelici e Eve, la figlia di Paul da sempre innamorata di Abe, che prova a insinuarsi fra loro creando scompiglio e accendendo ...

alchexomist : GALLOWGLASS HA DEDICATO QUATTROCENTO ANNI DELLA SUA ESISTENZA A FAR SÌ CHE LA STORIA FILASSE LISCIA E CHE DIANA A 3… - garrel_louis : RT @mymovies: L'uomo fedele, un thriller sentimentale dove ogni scena è una sorpresa La densità del nuovo film di Louis Garrel impressiona… -