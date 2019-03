L' ultima mossa di Bouteflika in Algeria non convince la piazza | ' Una vittoria parziale'

Algeria - l'ultima mossa di Bouteflika non convince la piazza : "Una vittoria parziale" : La piazza non smobilita. La piazza non si fida. "Una vittoria parziale "," una vittoria persa ". La dichiarazione di Bouteflika secondo cui non sarebbe candidato alla rielezione e che le prossime elezioni presidenziali in Algeria il 18 aprile saranno rinviate ad una data ancora sconosciuta, ha suscitato sentimenti contrastanti. Una parte del movimento di protesta lo hanno salutato come una vittoria, ma altri hanno espresso il timore che il ...

Tav - il vero motivo per cui il governo si è salvato : l'ultima mossa disperata di Di Maio - come si è ridotto : Nessuno ci sta capendo più nulla sulla Tav. Però una cosa è certa: il governo non cadrà. Almeno dal treno. Conte ha escogitato un' operazione mediatica, che il governatore piemontese Chiamparino ha definito «da Repubblica delle banane», tale da salvare la faccia e le chiappe a Di Maio. E quindi a tu

Silvio Berlusconi dribbla i magistrati al processo escort : l'ultima mossa vincente : Appena cominciato, il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, accusato di avere indotto l'imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda escort, è stato subito rinviato al 17 giugno. Motivo: il Cavaliere è candidato per Forza Itali

Esonero Di Francesco - nella notte la Roma si è mossa : Milan ultima spiaggia - è pronto il sostituto : Esonero Di Francesco? Ancora no, ma il tecnico giallorosso avrà un’ultima spiaggia nella gara che la Roma giocherà col Milan Esonero Di Francesco ad un passo. Il tecnico della Roma, dopo il 7-1 disastroso di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia, ha avuto un ultimatum dalla società che ha dato una gara di tempo per risollevare la situazione. Si tratta dello scontro diretto per la Champions League contro il Milan, un incontro che ...