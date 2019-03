abruzzolive

(Di martedì 12 marzo 2019) Ho portato avanti in quest'ultimo anno i progetti avviati in questi mesi dae voglio ringraziare il sindaco, Pierluigi Biondi, per non aver mai fatto mancare la fiducia politica nei miei ...

QuotidianiLive : L'onorevole D'Eramo (Lega) si dimette da assessore: mio impegno per la città proseguirà alla Camera -