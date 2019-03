LIVE Sci di fondo | Sprint Drammen 2019 in DIRETTA | fuori Laurent e Scardoni | ora Rastelli

oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Buongiorno, e benvenuti alladelladivalida per la Coppa del Mondo di sci di: gareggiano sia gli uomini che le donne in questo particolare martedì norvegese.Si comincerà con la gara femminile, le cui qualificazioni sono previste per le 10:45. Non sarà presente, contrariamente a quanto annunciato, la vincitrice di tre ori ai Mondiali di Seefeld e della 30 km di Oslo, Therese Johaug: la norvegese, ad ogni modo, non sarebbe stata tra le favorite, non essendo una specialista. Oltre alla lotta per la vittoria, con la svedese Stina Nilsson capofila, c’è anche quella tra Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) e Natalia Nepryaeva (Russia) per la Coppa assoluta: le due sono divise da 50 punti. Tra gli uomini, invece, la rincorsa è quella che Johannes Klaebo deve effettuare nei confronti di Alexander Bolshunov, in un duello Norvegia-Russia in questo caso ...

