LIVE Sci di fondo | Sprint Drammen 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino cerca gloria nella

Matteo Gentili - la verità a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché ho lasciato Alessia'. E Barbara D'Urso vola con Domenica LIVE : La loro storia d'amore - a quanto sembra oggi ex love story visto che si sono lasciati - impazza sui social. Ha ragione Matteo oppure Alessia? Il popolo web si divide. Arbitro del confronto-scontro è ...

Cristina D’Avena super sexy a Domenica LIVE : «Il pubblico mi urla Escile o Puffale» : «Quando vado nelle discoteche, spesso dal pubblico mi dicono “Escile” o “Puffale”». Sollecitata da Barbara D’Urso, Cristina D’Avena si racconta anche come icona sexy a Domenica Live, ripercorrendo poi la sua carriera sin dagli esordi, a tre anni, allo Zecchino d’Oro con la canzone “ Il Valzer del Moscerino”. A farla salire sul palco per la prima volta, una suora, suor Cellina. «È stata lei che mi sentiva cantare di continuo a dire ai miei: ...

LIVE Sassuolo-Napoli 0-0 Mertens - che occasione sciupata! : Dall'Europa League al campionato, continua il tour de force del Napoli impegnato questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitti dalla Juventus al San Paolo, gli...

OLIVErio in 'manette' - Sgarbi : 'Confinato a San Giovanni in Fiore come in una dittatura fascista' : ... Lorica Ski e aeroporto di Scalea che avrebbero consentito di agevolare gli interessi del clan Muto di Cetraro CATANZARO - 'Mi pare evidente che ci sia una interferenza politica. E' inaudito che il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 12 - 30 - Moelgg si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : che bravo Moelgg! E’ secondo alle spalle di Kristoffersen! Fuori Vinatzer e Maurberger : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : che bravo Moelgg! E’ secondo alle spalle di Kristoffersen! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di cristallo. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il ...

LIVE Sci di fondo - 30 km Oslo 2019 in DIRETTA : Therese Joahug pronta a dominare : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara del weekend in programma a Oslo, la 30 km a tecnica classica femminile, che al pari della 50 km maschile si svolge con una mass start. Un solo quesito attraversa tutto il gruppo: chi fermerà Therese Johaug a Holmenkollen? Ci proveranno in quarantasei, difficilmente qualcuna ci riuscirà, specialmente dopo aver visto in azione la norvegese nell’omologa gara dei Mondiali di Seefeld, ...

LIVE Sci di fondo - 30 km Oslo 2019 in DIRETTA : Thereres Joahug pronta a dominare : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara del weekend in programma a Oslo, la 30 km a tecnica classica femminile, che al pari della 50 km maschile si svolge con una mass start. Un solo quesito attraversa tutto il gruppo: chi fermerà Therese Johaug a Holmenkollen? Ci proveranno in quarantasei, difficilmente qualcuna ci riuscirà, specialmente dopo aver visto in azione la norvegese nell’omologa gara dei Mondiali di Seefeld, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 marzo : Wierer e Vittozzi si giocano tanto. Attesa per short track e sci alpino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Gross - Moelgg e Razzoli cercano il colpo di coda. Attesa per Vinatzer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Conquistata la coppa del Mondo generale, Marcel Hirscher proverà a tornare sul gradino più alto del podio della gara di cui è campione del mondo dopo la parentesi negativa di ieri nel gigante con un quinto posto che non può averlo soddisfatto nonostante la scontata conquista della sfera di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : quindicesimo sigillo stagionale per Mikaela Shiffrin! Holdener e Vlhova sul podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : alle 14.30 la seconda manche - Kristoffersen davanti a tutti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : seconda manche dalle 13.30 - Shiffrin favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...