LIVE Isola dei famosi | nona puntata | tutti i concorrenti al televoto

LIVE Isola - ottavo appuntamento : Fogli affronterà Corona - ci sarà un altro eliminato : Oggi, 4 marzo 2019 l'Isola dei famosi giunge all'ottavo appuntamento ed ormai si sta avvicinando alla fine. Qui su Blasting News, ci sarà nuovamente la diretta LIVE tornata il lunedì per seguire tutto ciò che accade negli studi di Canale 5, e specialmente sulle calde spiagge honduregne. Anteprima puntata del 4 marzo 2019 Dalle 21:30, Alessia Marcuzzi sarà al timone dell'ottavo appuntamento de L'Isola dei famosi e accanto a lei ci saranno le ...

Isola - Fogli tradito da Karin? Arriva Corona - a Domenica LIVE Celli nega : Isola dei Famosi, Riccardo Fogli tradito da Karin? Celli nega tutto a Domenica Live, Arriva Fabrizio Corona Grande scoop nella nuova diretta di Domenica Live. Barbara d’Urso è tornata a parlare del presunto tradimento di Karin ai danno di suo marito Riccardo Fogli. Di nuovo ospite del talk-show in onda su Canale 5 il terzo […] L'articolo Isola, Fogli tradito da Karin? Arriva Corona, a Domenica Live Celli nega proviene da Gossip e Tv.

Domenica LIVE/ "Corna-gate" dell'Isola - Rosa Perrotta e Patrizia Bonetti dalla d'Urso : Come sempre, novità e aggiornamenti, attendono i telespettatori nel corso di una nuova puntata di Domenica Live, in onda oggi 3 marzo 2019.

LIVE Isola - settimo appuntamento : chi uscirà tra Luca - le Mihajlovic e Fogli : Oggi, 27 febbraio l'Isola dei famosi 2019 giunge al settimo appuntamento e qui su Blasting news ci sarà una nuova diretta di tutto ciò che accadrà negli studi di Canale 5, e specialmente su Playa Uva. Anteprima puntata del 27 febbraio A cominciare dalle 21:30, Alessia Marcuzzi presenterà il settimo appuntamento de L'Isola dei famosi 2019, accanto a lei ci saranno come sempre le fidatissime opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Poi, ci ...

Domenica LIVE : Barbara D'Urso analizza i tradimenti dell'Isola dei Famosi : Gli scatti parlano chiaro: mentre tutto il mondo lo credeva a Los Angeles, Chando era in realtà a Gioia del Colle con Manila. Le fotografie li ritraggono in atteggiamenti molto intimi , prove ...

Isola dei Famosi news - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica LIVE : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...

Isola dei Famosi news : - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica LIVE : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...

Domenica LIVE - le anticipazioni : questioni di corna - la D'Urso smaschera i vip dell'Isola dei famosi : La puntata di domani 24 febbraio di Domenica Live avrà al centro i presunti tradimenti dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2019 e a seguire la conduttrice Barbara D’Urso aprirà in diretta una busta "shock", proveniente proprio dall’Honduras. Leggi anche: Domenica in, le anticipazioni: la Venier bomb

LIVE Isola - sesto appuntamento : Fuori Giorgia. Arriva la moglie di Fogli : L'Isola dei famosi Arriva al sesto appuntamento e qui su Blasting News Arriva la diretta per seguire ed informare i telespettatori su tutto quello che accade in studio e sopratutto sulle spiagge honduregne. Anteprima puntata del 20 febbraio 2019 A cominciare dalle 21:30 su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata de L'Isola dei famosi, che come sempre sarà presentata da Alessia Marcuzzi in compagnia dell'opinionista Alba Parietti. Assente Alda ...

Domenica LIVE - Divino Otelma contro l’Isola : “Rinchiusi in un posto squallido” : Intervista Divino Otelma a Domenica Live: ecco cosa gli è davvero successo dopo l’Isola 2019 Il Divino Otelma ha avuto qualcosa da ridere sul trattamento subìto dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi a causa del taglio alla testa. A detta sua, sarebbe stato rinchiuso in un posto senza avere la possibilità di comunicare con sua […] L'articolo Domenica Live, Divino Otelma contro l’Isola: “Rinchiusi in un posto ...

LIVE Isola - 5^ appuntamento : Ariadna Romero è una nuova concorrente : Questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 il quinto appuntamento dell'Isola dei famosi. Al timone del programma ci sarà come sempre la Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2019 La puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è spostata a mercoledì per recuperare il basso numero di ascolti delle scorse serate e per non rischiare il confronto ...

L’Isola dei Famosi continua di mercoledì - LIVE – Non è la D’Urso da metà marzo : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi cambia di nuovo giorno. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partito giovedì 24 gennaio e traslocato alla domenica per due puntate, prosegue la sua “corsa” al mercoledì. Gli ascolti infelici finora ottenuti (l’ultima puntata di domenica è stata seguita da appena 2.399.000 spettatori, pari al 13.8% di share) spingono i vertici Mediaset a cercare una ...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica LIVE) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica LIVE) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...