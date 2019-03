L' Italia è pronta per il possibile ritorno dei foreign fighters dell' Isis?

F35 - l'Italia pronta a saldare il debito con gli USA : L' Italia salderà il debito con gli USA per i lotti degli F35 ancora in sospeso . La ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha dato il via libera al pagamento dei 389 milioni di euro rimasti ancora ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Sarebbe da ciechi non considerare che c'è una parte di mondo che cresce a livelli esponenziali. Chiederemo regole chiare e diremo alla Cina che il nostro Made in Italy non si tocca'. Prima però il ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Sarebbe da ciechi non considerare che c'è una parte di mondo che cresce a livelli esponenziali. Chiederemo regole chiare e diremo alla Cina che il nostro Made in Italy non si tocca'. Prima però il ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Dopo il secondo giorno di fila che legge sulla Stampa le preoccupazioni degli americani sulle scelte commerciali e politiche dell’Italia, Luigi Di Maio capisce che è arrivato il momento di tornare a indossare l’abito atlantista. Sugli aerei F35 per i quali ancora il governo deve pagare oltre 300 milioni e sulla Nuova Via della Seta che verrà aperta...

“L’Italia non potrà più vendere armi ai Paesi in guerra” : pronta la nuova legge : Il senatore Cinque Stelle, Gianluca Ferrara, intervistato da Fanpage.it ha spiegato perché è necessario cambiare la normativa sull'export di armi italiane. “L’attuale legge non ha impedito le forniture militari ‘made in Italy’ utilizzate in conflitti armati. Non possiamo più tollerare di avere le mani sporche di sangue... Come possiamo continuare a vendere armi a Paesi che violano i diritti umani e poi lamentarci del problema dell’immigrazione ...

'Il governo sta bloccando l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier' : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi , intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it . Il presidente di Forza Italia ha aggiunto ...

Silvio Berlusconi : "Il governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Foggia pronta per il Medimex : Renzo Arbore e Bryan Ferry in Piazza Cavour - un concerto unico con i grandi del Jazz Italiano : Il Medimex raddoppia in Puglia e annuncia da Berlino, nell’ambito della ITB Berlin, principale fiera europea del turismo, i primi

Tav - Francia : "Ue pronta a salire dal 40 al 50% dei finanziamenti - speriamo l'Italia dica sì" : Il tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Toninelli e i tecnici si è concluso con un nulla di fatto. Forza Italia a Montecitorio ha chiesto al governo di riferire urgentemente in Aula sull'esito del vertice notturno. Di Maio: "Ci riproviamo oggi"

Tav - nessuna decisione dopo 5 ore di vertice<br>UE pronta a richiedere 800 milioni all'Italia : Si è concluso alle due del mattino senza un accordo il nuovo vertice di cinque ore a Palazzo Chigi sulla Tav Torino-Lione, come anticipato nella mattinata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Cinque lunghe ore in cui i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, affiancati dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non sono stati in grado di prendere una decisione.Il tempo stringe. Conte ha promesso che entro ...

Tav - pronta un’altra lettera Ue per l’Italia : “A rischio 800 milioni” : La Commissione europea è pronta a inviare una nuova lettera all’Italia per ricordare che l’eventuale «no» alla Tav comporterà la violazione di due regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui 300 milioni entro marzo e il resto successivamente. È quanto si apprende a Bruxelles, a pochi minuti dal vertice di governo. Di Tav ieri a...

Italia nella Nuova Via della Seta? Pronta la firma - Usa permettendo : Italia Pronta a diventare il primo Paese del G7 ad aderire alla Nuova Via della Seta cinese. Possibile firma a Palermo con Xi Jinping. Ma gli Usa non ne sarebbero felici. Per niente Segui su affarItaliani.it

SPILLO/ Bce pronta a salvare l'Italia? Un'altra bufala "made in euro" : C'è attesa per il board della Bce di domani. Forse verranno prese decisioni importanti, che verranno anche spacciate come un aiuto per l'Italia

Rugby - Sei Nazioni 2019 : l’Italia pronta a sfidare il tempio di Twickenham : Nazionale Italiana Rugby pronta a giocare in quel di Twickenham il quarto incontro al Guinness Sei Nazioni 2019 contro l’Inghilterra Doppia seduta di allenamento per la Nazionale Italiana Rugby che presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma prosegue la marcia di avvicinamento verso il quarto incontro al Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA), match che sarà ...