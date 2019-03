L’economia circolare | qual  è l’unica salvezza della Terra  Live video di Milena Gabanelli

Il forte impegno europeo per L’economia circolare : Capita, non di rado, di criticare l'Unione Europea per ritardi e inadeguatezze. Nel caso dell'economia circolare, invece, a me pare che vi sia stato e sia un corso un notevole impegno. La parte più nota di questo impegno è quella contenuta nel pacchetto di nuove direttive in materia di rifiuti ed economia circolare approvato lo scorso anno e in fase di recepimento anche in Italia.Meno noto è l'Action Plan europeo per la ...

Nasce il primo premio di laurea dedicato alla sostenibilità ambientale e alL’economia circolare nel settore tessile : Klopman, azienda leader in Europa nella produzione di tessuti per abiti da lavoro, ha dato vita, in collaborazione con la CRUI – Conferenza dei rettori delle università Italiane e con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei materiali del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche alla prima edizione del premio di laurea destinato alle migliori tesi sul tema “sostenibilità ambientale e/o economia circolare nel settore tessile” nelle ...

La transizione alL’economia circolare non è una passeggiata : Dal 1970 il prelievo mondiale di materiali è quasi triplicato, passando da circa 26,7 a 84,4 miliardi di tonnellate nel 2015. Con il trend attuale il consumo di materiali raddoppierà ulteriormente antro il 2050, arrivando a 170-184 miliardi di tonnellate (Report of the International Resource Panel. UNEP 2017).Aggiungendo agli 84,4 di materiali prelevati gli 8,4 di quelli provenienti dal riciclo, si hanno circa 92,8 miliardi di ...

Rifiuti - Legambiente : ecco 10 proposte al governo per L’economia circolare : “Prodotti assorbenti per la persona, Rifiuti da costruzione e demolizione, plastiche miste e carta da macero, ma anche oli di frittura, Rifiuti da spazzamento, gomma vulcanizzata granulare, ceneri di altoforno e scorie di fonderia. Sono alcune tipologie dei 55 milioni di tonnellate di Rifiuti, su un totale tra urbani, speciali e pericolosi di 165 milioni di tonnellate, pari quindi al 33% del totale complessivamente prodotto in Italia, che ...

Spreco alimentare - Giansanti (Confagricoltura) : “Ricerca e innovazione per sviluppare L’economia circolare” : “La riduzione degli sprechi alimentari è, prima di tutto, una questione organizzativa che interessa tutte le fasi della filiera alimentare, da quella della produzione al post-raccolta, fino alla commercializzazione dei prodotti, alla trasformazione, alla logistica, alla distribuzione”. Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti commenta i dati presentati, in occasione della sesta Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco ...

Confindustria e Conou per L’economia circolare : Un roadshow sul ‘sistema Confindustria‘ per migliorare il processo di gestione e raccolta dell’olio lubrificante usato da parte delle imprese: un rifiuto pericoloso per l’ambiente e per la salute dei cittadini che, se adeguatamente gestito, può trasformarsi in un’importante risorsa economica. E’ stato siglato a Roma il Protocollo d’intesa tra Confindustria e il Conou (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento ...

L’economia circolare per il futuro dell’Italia : Un nuovo modello di crescita per le imprese e di rispetto per l’ambiente è possibile.Continua a leggere

L’imprenditore delL’economia circolare - un innovatore “solitario” : L’economia circolare offre ampi spazi alle imprese per ripensare il proprio modo di innovare e di competere e in questo percorso un ruolo decisivo lo possono dare le tecnologie ricomprese nell’ambito di Industria 4.0, dalla manifattura additiva all’Internet delle cose (IoT). L’imprenditore dell’economia circolare però è un innovatore “solitario” che crea sviluppo in sinergia con gli enti di ricerca, crea lavoro e nuove professionalità, senza ...