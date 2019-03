“Leaving Neverland” | il documentario di HBO sulle accuse a Michael Jackson | sarà

“Leaving Neverland” : in tv il documentario sugli abusi sessuali di Michael Jackson : A 10 anni dalla scomparsa del re del Pop, Michael Jackson, che morì improvvisamente e tragicamente nel 2009 alla viglia del tour maestoso che avrebbe dovuto sancire la sua rinascita “spirituale” (dopo che la sua immagine era stata sporcata dai processi di presunti abusi sessuali) ed economica, visto che il cantante era sul lastrico, arriva in tv il discusso Leaving Neverland, documentario trasmesso in anteprima con successo al Sundance Festival ...