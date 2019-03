Le serie tv che stanno per tornare

serie C Gubbio-Ternana 1-1 - Bifulco replica ad Espeche : GUBBIO - Pareggio tra Gubbio e Ternana nel derby del Barbetti. Le reti dell'1-1 finale arrivano entrambe nel corso della prima frazione di gioco: passano in vantaggio i locali con Espeche , pareggiano ...

serie A Sampdoria - Quagliarella : «Che soddisfazione essere sopra CR7 e Piatek» : GENOVA - "essere sopra Ronaldo e Piatek ? Una bella soddisfazione, ma il campionato è lungo e c'è ancora amarezza per sconfitta di ieri". Così Fabio Quagliarella , attaccante della Sampdoria , sulla ...

BMW serie 3 Touring - Ormai in veste quasi definitiva anche la familiare : La BMW prosegue i collaudi della Serie 3 Touring, attesa sul mercato nei prossimi mesi come logica evoluzione della generazione appena introdotta. I tre diversi prototipi protagonisti delle foto spia sono Ormai conformi alla vettura definitiva e i collaudi spaziano dal traffico urbano alle nevi del Nord Europa.Tutto come da copione. Con il frontale completamente scoperto e identico alla berlina la Touring nasconde appena le forme del posteriore ...

JAMS serie tv - al via la serie che parla di molestie sui minori : Ora però arriva JAMS serie tv , la prima fiction italiana che affronta uno degli argomenti più spinosi della cronaca moderna: le molestie sui minori . La trama Joy, Alice e Max sono amici fin dalla ...

Il finale di Suburra La serie in onda su Rai2 il 18 marzo ma le polemiche non si placano : Il finale di Suburra La Serie andrà in onda la prossima settimana, il 18 marzo, su Rai2. Si chiude così uno dei capitoli più tristi della televisione in chiaro della tv pubblica visto che la Serie, la prima italiana firmata da Netflix, non ha ricevuto il trattamento che le era dovuto e non solo per via della messa in onda molto tardiva, ma anche per tutto quello che è successo dopo. La Serie è stata messa nel prime time del venerdì sera a ...

«SKAM Italia 3» : il ritorno della serie teen che piace anche ai grandi : Skam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneLa prima clip, di quattro minuti appena, arriva alle 13.31 di lunedì 11 marzo. Ad attenderla decine di migliaia di utenti che portano l’hashtag #SkamItalia in cima ai trending topic di Twitter con entusiasmo contagioso. Meme, gif e di tutto di più. È da tre mesi ...

serie C Teramo - che guaio per Gomis : distacco del tendine rotuleo : Teramo - Verrà dimesso nel primo pomeriggio di oggi dal reparto di Ortopedia dell'Ospedale Civile di Teramo, il portiere biancorosso Lys Gomis . Confermata la prima diagnosi: distacco del tendine ...

5 serie che sono durate fin troppo : 1. The Vampire Diaries 2. The Big Bang Theory3. Dr House 4. Supernatural5. X-FilesCon l’annuncio della chiusura, che avverrà con l’ottava stagione, della serie supereroistica Arrow, alcuni tra i seguaci dello show si sono interrogati inevitabilmente sulla durata di una produzione che per molti avrebbe dovuto chiudere i battenti due o tre anni fa. La serialità, soprattutto quella americana, è sempre più variegata, anche a livello produttivo: chi ...

Devils : Tutto sulla serie Sky Girata anche a Cava de' Tirreni : Infatti scoprirà diversi affari loschi e accordi segreti di cui Morgan è il centro, situazioni che minacciano di mettere in pericolo l'intera economia europea. Cosa farà Massimo? Agirà a favore degli ...

Jams - su Rai Gulp la prima serie italiana per ragazzi che affronta (bene) gli abusi su minori : ...

Jams - su Rai Gulp la prima serie italiana per ragazzi che parla (bene) di abusi su minori : ...

Che numeri per la serie Huawei Mate 20 : oltre 10 milioni di unità spedite in 4 mesi! : Le ottime prestazioni di vendita sono state registrate in tutto il mondo, ma specialmente in Cina , dove la serie Mate 20 ha raggiunto un vero e proprio record , superando le vendite dei precedenti ...

serie C - 30^ giornata - risultati e classifiche aggiornate : solo un pareggio per la Reggina - colpo del Catania : 1/12 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

'Conversazioni sullo sport' - una serie di iniziative alla Virtus per discutere di alimentazione e altre tematiche : ...incontro della rassegna "Conversazioni sullo sport" organizzata dall'Unione Sportiva Virtus di Poggibonsi con l'obiettivo di approfondire vari punti di interesse generale per chi pratica lo sport. ...