Le Nazioni Unite hanno stabilito che nelle violenze tra le comunità Batende e Banunu del

Disastro aereo Ethiopian Airlines : tra le vittime almeno 19 dipendenti delle Nazioni Unite : almeno 19 dipendenti delle Nazioni Unite, o di organizzazioni affiliate all’Onu (tra cui 7 del World Food Program basato a Roma), hanno perso la vita nella tragedia aerea in Etiopia. L’Onu ha precisato che tra le vittime del suo staff, 6 sono dipendenti dei suoi uffici di Nairobi, 2 dell’Alto commissariato per i diritti umani e 2 dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni. La rotta fra Addis Abeba e Nairobi viene ...

Greenpeace : “Il governo giapponese inganna le Nazioni Unite sull’impatto di Fukushima” : 1/9 Credit: Christian Åslund ...

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Venerdì 8 la direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico visiterà la Base di UNHRD di Brindisi : A dialogare con l'astrofisica Di Pippo ci saranno Marta Laurienzo, manager di UNHRD Brindisi, Vichi De Marchi, autrice di "Ragazze con i numeri", Editoriale La Scienza, 2018,, e Nicola Attadio, ...

Brindisi. Direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per affari spaziali - Simonetta Di Pippo - a Brindisi per visita a UNHRD ed evento '... : A dialogare con l'astrofisica Di Pippo ci saranno Marta Laurienzo, manager di UNHRD Brindisi, Vichi De Marchi, autrice di 'Ragazze con i numeri', Editoriale La Scienza, 2018,, e Nicola Attadio, ...

Poste italiane - Poste Vita aderisce a princìpi Nazioni Unite : Roma, 28 gen., askanews, - Poste Vita aderisce ai Principles for Sustainable Insurance, PSI,, confermando l'impegno del Gruppo Poste italiane ad applicare i principi promossi dalle Nazioni Unite e a ...