Le mani della ' ndrangheta sul Veneto | 33 arresti | sequestrati 8 milioni

Distretti protagonisti della manifattura - gomma del Sebino al top : Milano, 12 mar., askanews, - Distretti ancora protagonisti nella realtà manifatturiera italiana: nel biennio 2017-2018 il fatturato è cresciuto del 7,7% e nel periodo tra il 2008 e il 2017 si è ...

Sindaco di paesino del Reggino espone il manifesto nazista al posto del ritratto del presidente della Repubblica : Condofuri, nell'ufficio del Comune il giuramento del battaglione italiano delle Waffen SS autore della strage di Sant'Anna di Stazzema

Le distanze tra Italia e Germania si erano dimezzate nell'euro prima della crisi : ... riducendo le rigidità del proprio mercato del lavoro e tagliando parzialmente l'assistenza, vedasi la riforma Hartz IV,, riuscendo a rilanciare la propria economia già alla vigilia della crisi. [...

CASTELLO - DOmani APERTURA AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA CARDUCCI : CITTA' DI CASTELLO - Dopo la festa affollata e festosa che ha accompagnato il tAGLIo del nastro e la visita a Palazzo Vitelli a San Giacomo, la BIBLIOTECA di Città di CASTELLO si prepara, DOMANI, ...

Germania - cala il surplus della bilancia commerciale a gennaio : Scende a 18,5 miliardi di euro il surplus della bilancia commerciale tedesca a gennaio, dato destagionalizzato, rispetto all'avanzo di 19,9 miliardi di gennaio, rivisto da un preliminare di 19,4 ...

La responsabilità della serotonina nel disturbo bipolare e sindrome maniacale : È considerato l'ormone della felicità, il fulcro attorno al quale ruotano i meccanismi alla base e delle possibili vie di guarigione dalla depressione. La serotonina deve essere disponibile a ...

In Germania - un tweet antisemita contro un giocatore della nazionale israeliana : Una partita di calcio, un cartellino rosso e un tweet antisemita. È successo in Germania venerdì scorso, 8 marzo, nel corso della partita della seconda divisione a Berlino, FC Union Berlin-Ingolstadt. ...

Allerta Meteo Lazio : da domani forti venti di burrasca - l’avviso della Protezione Civile : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri. forti mareggiate lungo le coste esposte. Fase ...

Domani al cinema Grillo a Mazara "INIZIA ORA 2.0" evento a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. : Come formare una generazione di creatori digitali", con il quale illustrerà la sua idea di un mondo in cui le politiche pubbliche possano sfruttare al meglio la rivoluzione digitale per educare, ...

Il vantaggio della scelta di legarsi le mani in anticipo : Nei i prossimi mesi la rotta della politica monetaria europea non cambia, ma la velocità sì. Ma soprattutto: non cambia lo stile di navigazione: la Banca centrale europea continua ad...

Rifiuti - l'export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero. Tra infiltrazioni criminali e affari d'oro : Un terreno fertile per le scorribande degli attori che popolano il variegato mondo del traffico illecito dei Rifiuti in Europa . I carichi irregolari dall'Italia Costanza è il punto di arrivo dei ...

Rifiuti - l’export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero. Tra infiltrazioni criminali e affari d’oro : Di Cecilia Anesi, Cecilia Ferrara, Luca Rinaldi bruciare Rifiuti a costo zero, evitare discariche e guadagnarci pure. È la strategia waste to energy che da una dozzina d’anni fornisce Rifiuti ai cementifici. Questi intanto risparmiano su carbone e petrolio e vengono pure pagati. Sulla carta la soluzione perfetta ad uno dei maggiori problemi di quest’epoca e particolarmente caldo in Italia: lo smaltimento dei Rifiuti. Chi difende questa pratica ...

Gubbio : domani intitolazione della via a Guido Bonarelli : Interverranno al convegno Guido Bonarelli jr., Archivio scientifico Guido Bonarelli, sul tema 'Una passione per la vita, una vita per la scienza', Walter Alvarez, University of California, Berkeley, -...

Il bollettino meteo della Protezione Civile per domani - Sabato 9 Marzo : Nella giornata di domani avremo un ritorno a condizioni di stabilità su tutta la penisola italiana. Ampio soleggiamento sulle regioni centro-meridionali. Ecco il bollettino meteo della Protezione...