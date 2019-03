Le imprese delle donne nei corti del Women’s Adventure Film Tour

Cina - sì delle imprese ma no ad accordi a senso unico e "niente strappi" : Se poi dovessimo aggiungere la perdita della piena sovranità nazionale sulle infrastrutture strategiche portuali e ferroviarie, rischieremmo di pregiudicare quell'economia del mare che è fondamentale ...

Cina - rapporti di lavoro della Corte Suprema e della Procura Suprema : focus sulla protezione delle imprese private : ... nello scorso anno, le corti cinesi hanno tutelato sulla base di quanto previsto dalla legge e in maniera equa i diritti legittimi delle imprese e degli imprenditori privati, servendo l'economia ...

Lavoro e robot : ecco perché l'87% delle imprese assumerà nuove figure - InvestireOggi.it : Si parla ormai molto spesso del futuro del mercato del Lavoro e dei robot . La tesi secondo cui l'intelligenza artificiale ruberà tutti, o molti, posti di Lavoro è fantasiosa. La realtà è ben diversa. ...

RIPRESA?/ Il noleggio che aiuta gli investimenti delle imprese : La locazione operativa può essere un'ottima formula per aiutare gli investimenti di Pmi in questo periodo contrassegnato da incertezza

Tav - l'appello delle imprese torinesi : senza bandi si valutano azioni legali : Le imprese torinesi sono pronte a ricorrere anche alle vie legali se non ci sarà un via libera ai bandi per la tav Torino-Lione. E' quanto è emerso, oggi, al termine di un incontro tra le associazioni ...

L'importanza delle medie imprese - così belle e così poche al Sud - : ... l'anello forte che congiunge le aziende di grandi dimensioni e le multinazionali alle piccole e piccolissime che affollano il panorama italiano rendendolo così caratteristico agli occhi del mondo. ...

Gianfranco Montanari di Confartigianato presidente di turno del Tavolo delle imprese del territorio imolese : 'Il nostro - ha commentato il neo presidente - è un Tavolo tecnico, politicamente indipendente, unito nell'affrontare i problemi dell'economia locale e orientato a un dialogo costruttivo con le ...

Università. Confindustria. Servono lauree multidisciplinari per rispondere alle richieste delle imprese : Mareschi Danieli ha poi sottolineato che l'iniziativa non nasce a caso, ma scaturisce da una precisa richiesta del mondo delle imprese. 'Perché il problema in Inghilterra come in Italia è trovare ...

In 10 anni raddoppio delle imprese on-line trainate dal mercato della telefonia : Diminuzione sensibile dei negozi al dettaglio quella a cui stiamo assistendo nelle città italiane di medie dimensioni, sia nei centri storici che nelle periferie, la stima afferma un calo dell’11,1% dal 2008 al 2018, pari a 63.826 imprese in meno. Stesso trend discendente per il commercio ambulante con il -11,7% e un calo di 11.441 bancarelle, che per la metà sono in mano a imprenditori stranieri. Al contrario, aumentano le imprese ...

Cosa farà l'Innovation manager - il superconsulente digitale delle imprese : La Legge di Bilancio 2019 ha creato un “contributo a fondo perduto” da 25 milioni l'anno, destinato a coprire parte delle spese sostenute dalle Pmi per collaborare con un consulente esperto in “trasformazione tecnologia e digitale”. La Gazzetta Ufficiale non ha indicato un nome specifico per questo ruolo, gli uffici studi di Camera e Senato lo hanno definito “voucher manager”. Ma per tutti, compreso il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Wind Tre Business lancia una nuova soluzione per la digitalizzazione delle imprese : ‘Cloud Contact Manager’, sviluppato con Your Voice, è uno strumento flessibile e innovativo per la gestione e l’automazione...

Istat - dati preoccupanti : la fiducia delle imprese ai mini da agosto 2016 : ... perché in assenza di fiducia e di ottimismo - ha concluso Rienzi - le famiglie saranno portate a rimandare gli acquisti con effetti a catena sull'economia italiana il governo deve correre ai ripari ...

A febbraio la fiducia delle imprese scivola ai minimi da 4 anni : Roma, 27 feb., askanews, - fiducia delle imprese ai minimi da quattro anni. A febbraio ampio calo dell'indice del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 113,9 a 112,4; anche l'indice composito ...

Crescita - Istat : “A febbraio cala l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese” : In calo a febbraio la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane. Stando alle rilevazioni Istat, nel corso del mese l’indice per i consumatori è passato da 113,9 a 112,4 e l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha subito una flessione da 99,1 a 98,3, confermando una evoluzione negativa in atto ormai dallo scorso luglio. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in peggioramento, seppur con intensità ...