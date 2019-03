Le distanze tra Italia e Germania si erano dimezzate nell' euro prima della crisi

Fca-Fiom - è rottura su rinnovo contratto. Re David : “Troppe distanze su relazioni sindacali e salario. Via alle assemblee” : “Non ci sono le condizioni per proseguire la discussione”. La Fiom-Cgil interrompe la trattativa sul rinnovo del contratto collettivo specifico con Fca, Cnh Industrial e Ferrari per la “indisponibilità” della delegazione aziendale “a negoziare il sistema di relazioni sindacali” e rimangono “troppo ampie distanze anche sulla struttura del salario“. Dopo l’incontro all’Unione industriale ...

Vibo verso le amministrative - Stefano Luciano traccia la rotta : "Ci confrontiamo con le altre forze politiche per ridurre le distanze di ... : Facendo partire dalla politica le soluzioni. 'Dobbiamo pensare alle cose che bisogna fare per Vibo. E lavorando su questo noi ci confrontiamo con le altre forze politiche per ridurre le distanze di ...

In Abruzzo - il centrodestra c’è. Ma Salvini marca le distanze : “Non traslabile in altre realtà” : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito l'immagine. "La partita dell'Abruzzo e' molto concreta, e' molto identitaria, non e' traslabile in altre realta''", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinche' il centrodestra torni a essere coalizione a livello ...

Foibe : sindaco Verona - 'mostrata ipocrisia della sinistra - in molti prendano distanze' : Verona, 29 gen. (AdnKronos) - Il sindaco di Verona, Federico Sboarina prende le distanze dalle recenti dichiarazioni dell’Anpi di Rovigo - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sulle Foibe. “La sinistra ha finalmente mostrato la sua ipocrisia di fondo – dichiara Sboarina –. Paladini quando ser

Anpi Rovigo : “Foibe? Fandonie”. Destra attacca. L’associazione prende le distanze : “Mai negate - commento non autorizzato” : “E’ bastato un post apparso in una discussione del sito dell’Anpi della piccola Rovigo a scatenare un putiferio in un’Italia che dovrebbe avere ben altri e più gravi problemi. E’ un intervento scritto non so neppure da chi, ma ne prendiamo le distanze. Non rappresenta il nostro pensiero”. Antonella Toffanello, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Rovigo cerca di gettare acqua sul ...

Vaccini - polemiche per conferenza no-vax alla Camera : M5s prende le distanze. La ministra Grillo : ‘Assolutamente contraria’ : Fa discutere l’iniziativa della deputata del M5s Sara Cunial, che ha organizzato alla Camera dei deputati una conferenza tenuta da Corvelva, il Cooordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni, per pubblicizzare i risultati di alcune analisi condotte in laboratori privati sui Vaccini, rinviando al ministero della Salute il giusto approfondimento. “Prendiamo le distanze da questa iniziativa”, ha ...

"Smartwatch & fitness tracker aumentano le calorie e sottostimano le distanze" : Un'indagine del Consumer Council di Hong Kong ha messo sotto la lente venti modelli, dai più economici ai più costosi, per capire se ci si può fidare: ecco le principali criticità

Penn Badgley di You prende le distanze dal suo Joe e centra il punto debole della serie : lo stalking non è romanticismo : Bene sta facendo Penn Badgley di You a rispondere severamente alle sue fan in adorazione per il personaggio di Joe ricordando loro di mantenere un giudizio critico di fronte alla finzione romanzata: il debutto della serie su Netflix lo scorso dicembre ha portato orde di adolescenti adulanti a manifestare sui social la loro perversa fascinazione per lo psicopatico protagonista Joe, libraio che diventa stalker di una donna di nome Beck e finisce ...