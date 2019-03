L' avvocatessa iraniana Nasrin Sotudeh è stata condannata a 38 anni di carcere e 148

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019)a 38die 148 frustate. L', celebre attivista per i diritti delle donne, ègiudicata colpevole in due processi legati alla sua attività. La notizia èdiffusa dal marito della donna, Reza Khandan, in un post sul suo profilo Facebook. L'uomo era stato condannato a gennaio a 5per aver cospirato contro la sicurezza nazionale e a un anno per propaganda anti-governativa, assieme a un altro attivista, Farhad Meisami.L'agenzia di stampaIsna aveva riportato la notizia di una condanna perin contumacia a 5per cospirazione contro il regime e a 2per aver insultato la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei. Main una breve conversazione con il marito ha smentito l'entità delle due condanne, assicurandogli di essereinvecea ...

